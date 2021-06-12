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Автоэксперт назвал простой способ продлить срок службы машины

Общество
Автоэксперт назвал простой способ продлить срок службы машины
pexels.com  /  Tobi

Москва, 12 июня. Лучший способ продлить срок службы автомобиля — неукоснительное соблюдение всех рекомендаций производителя.

Своевременное и качественное техническое обслуживание обеспечит машине долгую службу и надежную работу, рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов в беседе с радио Sputnik.

«Все достаточно просто: нужно выполнять те рекомендации, которые предусматривает производитель», — отметил он.

Условия, которые прописал производитель, являются лучшим способом продлить работоспособность машины. Не стоит выполнять меньше, как не стоит и излишне усердствовать. Нужно выполнять не больше и не меньше тех требований, что отметил производитель.

В первые четыре месяца 2021 года Россия значительно нарастила экспорт легковых машин. Показатель вырос на 29,2% против показателя 2020 года за аналогичный промежуток времени.

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