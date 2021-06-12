Врачи перечислили незаметные признаки сахарного диабета

Москва, 12 июня. Врачи перечислили несколько специфических признаков, которые помогут диагностировать сахарный диабет на ранней стадии.

Если зрение резко стало терять остроту или приобретать эффект «размытой картинки», то нужно насторожиться и обратиться к специалистам, передает «Российская газета». При этом не нужно расслабляться, даже если все быстро пришло в норму. Промедление может стоить пациенту зрения.

Также может указывать на диабет сухость во рту и сильные приступы голода. Особенно если они сопровождаются таким явлением, как черный акантоз. Во время него человек страдает от потемнения кожи, кожных складок, которые темнеют из-за сопротивляемости организма инсулину.

Ухудшение зрения свойственно не только сахарному диабету. Недавно иммунологи рассказали, что это состояние, вместе со слуховыми галлюцинациями, является одним из самых опасных осложнений COVID-19.