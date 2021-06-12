Врач раскрыл способ сэкономить деньги во время лечения

Москва, 12 июня. Чтобы не тратить деньги на платных врачей, пациент может записаться на диспансеризацию, рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Можно воспользоваться правом на диспансеризацию, которую бесплатно дает полис ОМС, отметила медик в беседе с «Прайм». Некоторые категории граждан имеют право на ежегодную диспансеризацию независимо от возраста, другим придется подождать.

«Один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше», — пояснила она.

Этот вариант может существенно сэкономить время и деньги пациента, потому что позволяет выявлять болезни на ранней стадии и вовремя приниматься за лечение, которое позднее может стать дорогостоящим.

Недавно медики назвали самые опасные осложнения после COVID-19. К ним отнесли проблемы со зрением, ухудшение памяти и слуховые галлюцинации.