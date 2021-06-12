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Netflix выпустил тизер второго сезона сериала «Ведьмак»

Общество
Netflix выпустил тизер второго сезона сериала «Ведьмак»
Prt Scr youtube.com  /  Netflix

Вашингтон, 12 июня. Видеосервис Netflix выпустил первый тизер второго сезона сериала «Ведьмак». Презентация состоялась в рамках мероприятия Geeked Week.

Видеоролик посвящен персонажу Цири. Ее в сериале играет актриса Фрейя Аллан. Видео длится всего 20 секунд. Продолжение сериала находится на завершающей стадии. Релиз второго сезона проекта запланирован на конец 2021 года.

Премьера первого сезона сериала состоялась 20 декабря 2019 года. Фундаментом для проекта стала сага из книг о ведьмаке, которые написал польский писатель Анджей Сапковский.

Ранее сообщалось, что актер Генри Кавилл, который играет главного героя в сериале «Ведьмак», получил роль в перезапуске кинофраншизы «Горец». Над ремейком работает киностудия Lionsgate.

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netflix сериал ведьмак
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