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Путин назвал вбросом информацию о передаче спутниковых технологий Тегерану
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Путин назвал вбросом информацию о передаче спутниковых технологий Тегерану

Политика
Путин назвал вбросом информацию о передаче спутниковых технологий Тегерану
vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин резко прокомментировал утверждение о том, что Россия передала спутниковые технологии Ирану.

Путин сказал, что заявления о том, что Москва предлагала Тегерану современные спутниковые технологии — это просто вброс. Сообщается, что эта система предоставила бы возможность Ирану отслеживать возможные военные цели на Ближнем Востоке. Президент России сказал это во время интервью телеканалу NBC.

Ранее сообщалось, что Путин назвал бывшего американского президента Дональда Трампа талантливым человеком. Российский лидер также считает его экстраординарным человеком.

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Все новости / Политика / Путин назвал вбросом информацию о передаче спутниковых технологий Тегерану
путин россия космос иран спутник
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