Путин прокомментировал скандальное интервью Байдена

, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его не обеспокоило скандальное интервью лидера США Джо Байдена.

В интервью NBC глава государства уточнил, что слышал десятки обвинений в свой адрес.

«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — заявил Путин.

Глава государства дал интервью накануне встречи Путина с президентом США Джо Байденом в историческом поместье Ла-Гранж в Женеве. Саммит состоится по инициативе американской стороны 16 июня. Перед переговорами Джо Байден проведет Европейское турне, Владимир Путин прибудет в Женеву в день мероприятия.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Байден хочет диктовать повестку дня на встрече с президентом РФ. Но у американского лидера это не получится, считает политик.