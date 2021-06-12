Российские журналисты выяснили, что на Западе ждут от саммита Путина и Байдена

Москва, 12 июня. Российские журналисты выяснили, что западные СМИ и эксперты ждут от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Саммит пройдет в поместье La Grange в Женеве. В Кремле сообщили, что главы государств обсудят «состояние и перспективы» развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, проблематику стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывают восстановить «предсказуемость и стабильность» в отношениях с РФ.

Ряд американских СМИ отметил, что Москва дала Вашингтону понять, что внутрироссийские дела не будут обсуждаться на саммите в Швейцарии, сообщает газета «Известия». Кроме того, западные журналисты полагают, что Байден будет «избегать любой эскалации» в отношениях двух стран.

В то же время ряд СМИ сообщает, что «больших ожиданий» в связи со встречей нет ни у одной из сторон, они не стремятся к прорыву или перезагрузке отношений. Главной целью переговоров специалисты считают полное прояснение разногласий и достижение договоренности о взаимодействии по узкому кругу вопросов

Ранее ученый из Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что российская сторона не ждет особых потеплений во взаимоотношениях двух стран после саммита в Женеве. Вашингтон привык обсуждать только те сферы, в которых у Америки есть интерес, отметил эксперт.