Путин: отношения Москвы и Вашингтона опустились до худшего уровня

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и США опустились до худшего уровня.

Путин сообщил, что отношения между странами упали до низшей точки за последние годы. Этой информацией президент России поделился во время интервью телеканалу NBC.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о важности предстоящих выборов в Госдуму в политической жизни страны. Российский лидер выступил во время оперативного заседания с постоянными членами Совета безопасности России. Президент также не оставил без внимания свободное волеизъявление на думских выборах в сентябре.