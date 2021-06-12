Путин заявил, что Байден вряд ли будет действовать импульсивно

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин охарактеризовал американского лидера Джо Байдена как «карьерного политика».

В силу этой особенности Байден вряд ли будет принимать импульсивные решения, передает ТАСС.

Недавно Путин также сравнил США и СССР. Он отметил, что Соединенные Штаты, как и СССР, совершают типичную ошибку империй — слишком верят в собственное величие, из-за чего начинают допускать промашку за промашкой. Из-за этого рано или поздно наступает момент, когда страна уже не может справляться с количеством самостоятельно созданных проблем.