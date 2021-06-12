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Путин заявил, что Байден вряд ли будет действовать импульсивно

Политика
Путин заявил, что Байден вряд ли будет действовать импульсивно
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин охарактеризовал американского лидера Джо Байдена как «карьерного политика».

В силу этой особенности Байден вряд ли будет принимать импульсивные решения, передает ТАСС.

Недавно Путин также сравнил США и СССР. Он отметил, что Соединенные Штаты, как и СССР, совершают типичную ошибку империй — слишком верят в собственное величие, из-за чего начинают допускать промашку за промашкой. Из-за этого рано или поздно наступает момент, когда страна уже не может справляться с количеством самостоятельно созданных проблем.

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Владимир Путин Джо Байден политик
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