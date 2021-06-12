Handelsblatt: что Меркель скажет Байдену на переговорах в Вашингтоне

Берлин, 12 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель поедет в США, чтобы стать посредником в вопросе газопровода «Северный поток — 2». У Берлина есть предложения по улучшению отношений между странами.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, переговоры между Берлином и Вашингтоном пройдут 15 июля. Об этом сообщает Handelsblatt.

Это первый визит Меркель в Штаты с момента, когда президент США Джо Байден одержал победу в выборах. В ходе беседы представителей государств будут обсуждаться многие вопросы, но значительная его часть будет касаться «СП-2».

Редакция Handelsblatt считает, что у ФРГ есть несколько предложений, которые помогут «сгладить углы» в конфликте. Они должны быть обсуждены и доработаны, после чего станут основой для переговоров между Байденом и Меркель.

В Германии хотят обратить внимание на помощь, оказываемую Украине. Концепция включает в себя и расширенную поддержку Киеву.

«Уже давно существуют планы, целью которых является превращение Украины в экспортера водорода. Европа будет остро нуждаться в водороде как в энергоносителе, если этот континент намерен реализовать свои планы в области климата», — говорят авторы издания.

Они добавили, что «Северный поток — 2» стал серьезным бременем для отношений внутри НАТО. США вводили санкции против участников строительства газопровода. Однако это не остановило процесс. Первая нитка уже достроена, вторая будет завершена этим летом. После этого объемы поставок газа из России в Германию будут увеличены в два раза.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов намерены продолжать оказывать давление на газопровод «Северный поток — 2».