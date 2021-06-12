Абхазия — довольно популярное направление для отдыха и туризма, в том числе с детьми. Лазурное море, красивейшие пещеры и водопады, живописные горные ущелья, богатая растительность, свежие овощи и фрукты и, безусловно, изобилие культурных памятников и достопримечательностей, доступны здесь по вполне приемлемой цене, даже если выезд запланирован большой дружной компанией. Однако многие туристы слабо представляют, какие документы нужно иметь при себе в случае поездки в эту благодатную страну с несовершеннолетними детьми.

Ситуация осложняется, если за границу вместе с ребенком планирует выехать лишь один из супругов, и особенно — если мама и папа малыша состоят в разводе и второй родитель не особо желает участвовать в жизни своего чада. Распространены также случаи, когда детей отправляют на отдых либо лечение в сопровождении вожатых, педагогов и других лиц, не относящихся к числу родственников. Нужно ли разрешение на выезд ребенка в Абхазию в 2021 году, и что делать, если ваш малыш попал под запрет на выезд за границу? Разъясняет наш постоянный консультант — юрист и судебный эксперт Юрий Капштык.

из личного архива - Юрий Капштык /

Нужно ли разрешение (доверенность) на вывоз ребенка в Абхазию в 2021 году?

С одной стороны, в Абхазию можно въезжать по российскому паспорту, так как это дружественная России республика, но с другой — при выезде в эту страну из России туристы, в том числе и дети, проходят обязательный пограничный контроль — разумеется, не без сопровождения взрослых. Хорошая новость состоит в том, что для детей до 18 лет, которые выезжают из России в Абхазию даже с одним из родителей, не состоящих при этом в разводе, доверенность или какое-либо другое специальное разрешение от второго родителя не потребуется.

Нужно ли согласие/доверенность на вывоз ребенка в Абхазию с одним родителем, бабушкой или другими родственниками?

«Если ребенок направляется в Абхазию с одним из родителей, находящимся в браке с другим родителем, то для пересечения границы достаточно паспорта родителя с отметкой о браке и свидетельства о рождении ребенка, — разъясняет Юрий Капштык. — Если же родители состоят в разводе и с ребенком выезжает мама или папа, то согласие (доверенность) от второго супруга обязательна».

Что касается бабушек, дедушек, теть, старших братьев и других родственников, то, отправляясь с вашим ребенком за границу без вашего сопровождения, они обязаны иметь при себе нотариальную доверенность, разрешающую вывоз ребенка за пределы РФ. При этом в документе должен быть указан срок его действия и наименование государства, которое ребенок намеревается посетить.

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Как осуществляется вывоз ребенка в сопровождении лиц, не являющихся родственниками?

Вывозить ребенка в Абхазию имеют право не только родственники, но и опекуны, няни, воспитатели, педагоги, вожатые и прочие лица.

«Если ребенок сопровождается посторонним лицом на лечение, организованный отдых, в турпоездку и так далее, то доверенность от родителей обязательна, — говорит Юрий Капштык. — Если же ребенок по каким-либо причинам находится под запретом выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо обращаться к другой стороне, согласовывать этот вопрос и подписывать разовое или постоянное нотариальное соглашение о выезде ребенка за границу. Это может быть как соглашение с указанием страны назначения и срока пребывания в ней, так и документ без ограничений на направление и сроки будущей поездки».

Как распределяется ответственность за ребенка на время поездки?

В доверенности на лицо, сопровождающее несовершеннолетнего ребенка в Абхазию без родителей, обязательно указывается, на какие действия уполномочен данный человек.

«Это может касаться перемещения, проживания, питания, участия ребенка в каких-либо конкурсах, аттракционах, оказания ему медицинской помощи, несения материальных расходов за него, и так далее, — перечисляет наш эксперт.

Как быть, если не удалось получить согласие на вывоз ребенка?

Если ваш ребенок все-таки оказался под запретом на выезд и вы узнали об этом предварительно, необходимо обращаться в службу судебных приставов. Впрочем, для начала желательно все же пообщаться с другой стороной и попытаться решить вопрос, что называется, мирным путем. Если же урегулировать спор не удалось, вы вправе обратиться в суд, письменно изложив, почему вы не согласны с мерами, предпринятыми в отношении вашего малыша.

«Практика показывает, что очень часто подобным инструментом пользуются нерадивые отцы, которые, к сожалению, не только не платят алименты, но и не упускают возможности насолить бывшей супруге, в том числе, наложив арест на выезд ребенка за границу, — говорит Юрий Капштык. — Благо, в настоящее время подобные иски рассматривают вполне лояльно и обременение достаточно быстро снимается по решению суда».

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Между тем, снятие запрета может носить затяжной характер даже после получения судебного решения. Ведь обновление баз происходит не ежедневно, да и новые сведения от службы приставов в пограничную службу передаются не в один день. Вот почему этот вопрос необходимо контролировать лично, с тем, чтобы не омрачить предстоящую поездку.

И еще одно важное дополнение: если случилась непредвиденная ситуация, например, родитель, сопровождавший ребенка на территории Абхазии, заболел, был госпитализирован или погиб, то вернуть малыша домой из заграничной поездки вправе сотрудники консульства. Они обязаны сопроводить ребенка до границы и передать его встречающим родственникам, а если это невозможно, то проследовать вместе с малышом непосредственно до места его жительства. Остается лишь пожелать, чтобы ничего подобного с вами не произошло.