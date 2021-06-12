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Трамп заявил о работе над важным проектом

Политика
Трамп заявил о работе над важным проектом
donaldjtrump.com

Вашингтон, 12 июня. Экс-президент США Дональд Трамп признался, что сейчас работает над важным проектом. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Бывший глава Белого дома рассказал, что к нему обращались два издательства с предложением о написании книги. Трамп отказался заключать с ними сделку.

«Но я пишу как сумасшедший, так что когда придет время, вы увидите книгу из книг. Но вообще-то я прямо сейчас работаю над гораздо более важным проектом», — подчеркнул экс-президент.

Трамп недавно пожелал нынешнему американскому лидеру Джо Байдену удачи на предстоящей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Республиканец попросил нынешнего президента США не засыпать на саммите и передать привет главе РФ.

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