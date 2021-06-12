Аналитик назвала сценарий падения доллара до 60 рублей

Москва, 12 июня. Рубль может существенно укрепиться при условии продолжающегося роста цен на нефть, сохранения курса ЦБ РФ на повышение ключевой ставки и мягкой монетарной политики.

Замедлению темпа роста цен будет способствовать нормализация денежно-кредитной политики Банка России. Во втором полугодии 2022 года ЦБ надеется на возвращение инфляции к целевому уровню в четыре процента, рассказала аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева агентству «Прайм».

«В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте», — сказала она.

Монетарная политика ФРС в это время будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения. После того, как инфляция ускорилась до 4,2% Федрезерв убедил участников рынка, что рост временный.

Ранее украинский экономист Виктор Суслов назвал причину предстоящего ослабления позиции доллара. Формирование новых региональных политических союзов привело к тому, что доллар США начал стремительно утрачивать свои позиции.