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Аналитик назвала сценарий падения доллара до 60 рублей

Экономика
Аналитик назвала сценарий падения доллара до 60 рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июня. Рубль может существенно укрепиться при условии продолжающегося роста цен на нефть, сохранения курса ЦБ РФ на повышение ключевой ставки и мягкой монетарной политики.

Замедлению темпа роста цен будет способствовать нормализация денежно-кредитной политики Банка России. Во втором полугодии 2022 года ЦБ надеется на возвращение инфляции к целевому уровню в четыре процента, рассказала аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева агентству «Прайм».

«В свою очередь, это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте», — сказала она.

Монетарная политика ФРС в это время будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения. После того, как инфляция ускорилась до 4,2% Федрезерв убедил участников рынка, что рост временный.

Ранее украинский экономист Виктор Суслов назвал причину предстоящего ослабления позиции доллара. Формирование новых региональных политических союзов привело к тому, что доллар США начал стремительно утрачивать свои позиции.

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