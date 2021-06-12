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Привитым «Спутником V» туристам разрешили свободный въезд в Грецию

Общество
Привитым «Спутником V» туристам разрешили свободный въезд в Грецию
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Афины, 12 июня. Туристы, сделавшие прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», смогут беспрепятственно въезжать в Грецию, заявили в Афинах.

Въезд в страну привитых «Спутником V» туристов одобрил Национальный комитет по вакцинации в Греции. Об этом сообщила член комиссии эпидемиологов Вана Папаевангелу.

«Мы утвердили вакцины Novavax, Sinovac/BioNTech, «Спутник (V)», Sinopharm и Cansino Biologics», — подчеркнула эпидемиолог.

Власти Греции открыли границы для туристов с 14 мая. Для въезда в страну нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о сделанной прививке. В число одобренных вакцин теперь входит российский препарат. Для путешественников доступны все международные аэропорты страны.

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греция вакцина туризм Спутник V
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