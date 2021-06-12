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Псаки пришлось извиняться за двойную ошибку в титуле Елизаветы II

Политика
Псаки пришлось извиняться за двойную ошибку в титуле Елизаветы II
Prt Scr youtube.com/channel/Diya TV

Вашингтон, 12 июня. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дважды ошиблась, указывая титул Елизаветы II, с которой президенту США Джо Байдену предстоит встретиться 13 июня.

В первый раз Псаки ошиблась, когда назвала Елизавету II «английской королевой», отвечая на вопросы в соцсети Twitter. Вторая ошибка прозвучала в прямом эфире CNN.

«Спасибо за возможность исправиться, скажу, что это произошло в ходе ответов на вопросы в Twitter, не то чтобы это было оправданием, но я больше никогда не сделаю эту ошибку о Ее Величестве Королеве Соединенного Королевства», — заявила пресс-секретарь.

Ведущий CNN поправил Псаки. Он отметил, что та забыла одно слово в титуле.

«И Содружества! Спасибо!» — добавила Псаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно призналась, что боится читать новости после заявления пресс-секретаря Белого дома о саммите в Женеве. Псаки тогда рассказала, что президент США Джо Байден 50 лет готовился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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