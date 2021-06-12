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Народная милиция ЛНР обвинила Киев в дестабилизации обстановки в регионе

Армия
Народная милиция ЛНР обвинила Киев в дестабилизации обстановки в регионе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 12 июня. Киев целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе, говорится в экстренном заявлении Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Дестабилизация связана с посещением зоны вооруженного конфликта президентом Украины Владимиром Зеленским 8-9 июня, считают в ведомстве. Уже 11 июня в результате нападения диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять бойцов Народной милиции ЛНР.

«Не исключено, что данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия украинских властей противоречат Минским соглашениям, которые поддержало международное сообщество, и доказывают нежелание Киева урегулировать конфликт мирным путем.

Утром 11 июня бойцы ВСУ также обстреляли из гранатометов аэропорт Донецка и несколько жилых районов на севере города. По данным СМИ, обстрел производился с авдеевского направления.

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украина ЛНР всу донбасс
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