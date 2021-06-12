Появились фото затонувшего под Архангельском буксира «Двина»

Архангельск, 12 июня. Судно затонуло под Архангельском на реке Северная Двина (Маймаксанский рукав). Люди, которые находились на борту судна, спаслись.

ЧП с буксиром «Двина», буксировавшим баржу, груженую пиломатериалом, произошло в районе поселка 25-го лесозавода города Архангельска. Судно перевернулось и затонуло. На борту находились два человека экипажа, они не пострадали и были спасены буксиром «Радар».

На место происшествия были направлены силы и средства Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Архангельской области. Разлива горюче-смазочных материалов не обнаружено. Движение по рукаву Маймакса реки Северная Двина взяли под контроль.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Северо-Запада инициировала проверку по факту затопления судна в Архангельской области.