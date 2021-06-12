Красивые яркие фотографии и видеоролики становятся обязательным атрибутом активного отдыха и путешествий. Для того, чтобы точно передать всю динамику происходящего, лучше использовать предназначенные для таких ситуаций экшн-камеры. Этот электронный девайс, имеющий размер не больше спичечной коробки, особенно широко востребован у видеоблогеров, спортивных журналистов и любителей экстрима. ФАН исследовал особые характеристики умных устройств, предназначенных для видеофиксации впечатлений, создал свой рейтинг лучших камер и с удовольствием делится этой информацией с читателями.

В каких ситуациях необходима экшн-камера?

Камера с приставкой «action», что переводится с английского как «действие», изначально была создана для производства экшн-роликов. Для получения обычной «картинки» на природе или в компании с друзьями такая камера не нужна: все физические параметры экшн-девайса «заточены» на съемку в движении. Миниатюрность позволяет закреплять камеру на различных поверхностях и частях тела — на руке, на шлеме, на стропе парашюта. Особо прочный корпус делает камеру неуязвимой при падениях и ударах. Широкоугольная оптика до 180 градусов хорошо «видит» и отображает движущиеся объекты на большой скорости и дает внушительный охват пространства. Фокус у экшн-камеры должен быть фиксированным, так как времени на долгую фокусировку нет.

В каких ситуациях экшн-камера незаменима:

• Экстремальные условия — например, горные походы, сплавы по реке, езда на мотоцикле;

• Спортивные мероприятия, велокроссы, мотокроссы, гонки, погружения под воду, прыжки с парашютом, полет на воздушных шарах, погружения под воду;

• Путешествия: камера с небольшим весом и размерами станет вашим верным компаньоном;

• Вы решили снимать не только себя, но и дружескую компанию или зрителей какого-либо мероприятия: с помощью монопода сделать это достаточно легко.

Внешне экшн-камера представляет собой миниатюрный моноблок, на его лицевой стороне расположен объектив, а на тыльной находится цифровой экран. Иногда в комплекте к устройству идет аквабокс и штатив. Камеру также можно использовать в качестве самостоятельного видеорегистратора на автомобиле или мотошлеме.

Федеральное агентство новостей /

Специфическая аббревиатура при выборе экшн-камеры

Технические характеристики экшн-камеры могут озадачить неопытных пользователей. Мы сделали подборку основных терминов, которые встречаются в инструкциях к устройству.

Монопод или штатив монопода — специальное устройство для фиксации камеры, рукоять с держателем, позволяет снимать одновременно несколько ракурсов. Способствует более плавной съемке видео во время движения.

EIS, электронная стабилизация изображения — технология, которая позволяет делать четкие изображения, даже если в момент съемки объект или камера были в движении, убирают «смазанность» картинки. В данном случае за стабилизацию отвечает программное обеспечение. Процессор обработки сравнивает изображения между собой и вносит исправления в выбранные кадры.

4-к или Ultra High-Definition — это способность камеры делать картинку, состоящую из 8 млн пикселей.

Пресет (с англ «preset») — предварительная настройка, своего рода шаблон, фильтр или файл с набором настроек. Его создают в приложении либо с помощью программ на компьютере. Готовый шаблон накладывается на готовое видео, чтобы улучшить его качество или добиться определенного стиля. Для создания пресетов рекомендуется использовать специализированные программы.

FPS (frame per second) — это характеристика, влияющая на плавность видео. Цифра рядом с этой аббревиатурой показывает, с какой частотой кадров в секунду снимает камера. Чем выше цифра — тем более плавным будет движение объекта в кадре, и, напротив, низкий показатель этого параметра даст эффект «рваного» движения. Например, для видеорегистратора критичной будет цифра 30, меньшее количество кадров не даст объективной картины происходящего. Величиной в 60 fsp сделает видео более правдоподобным.

Битрейт (англ. «bitrate») — в случае с видеофайлами это объем изображения, выводимого на экран за секунду.

Дисторсия, «фишай», «fish eye» — «рыбий глаз», искажение, создаваемое широкоугольной оптикой с коротким фокусным расстоянием. При этом искажается перспектива и нарушаются пропорции объекта в кадре. Для исправления дисторсии используются специальные программы-фоторедакторы.

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Важные характеристики экшн-камеры для разных видов съемки

Задаваясь вопросами относительно экшн-камеры и определяя, какую из них лучше выбрать, ориентироваться нужно прежде всего на тот вид активити, который вы собираетесь снимать чаще всего. Так, для горнолыжников разработаны специальные очки-шлем, к которым экшн-камера идет в комплекте. Для новичков подойдут бюджетные экшн-камеры. Экшн-камера 4k или ultra hd будет иметь разрешение, соответствующее современным стандартам видео. Словом, важных характеристик у этого современного девайса немало, выделим лишь некоторые из них, на которые нужно обратить внимание:

Стабилизация изображения — обязательна для тех случаев, когда съемка ведется «на ходу» и устройство трясется. Без стабилизатора видео в кадре будет «прыгать». Чтобы убрать колебания можно также использовать компьютерную программу.

Аккумулятор — мощность зарядного устройства позволяет рассчитать время работы камеры и длительность видеоролика. При этом нужно понимать, что при минимальном разрешении камеры энергия будет расходоваться меньше, чем при максимальном.

Карта памяти — объем сохраненной информации. Если взять за основу расчетов высокое качество разрешения Full HD и время записи один час, то подходящая карта памяти должна «весить» около 20 Гб.

Защитный бокс для погружения под воду — не все камеры укомплектованы подводным боксом. Подводная экшн-камера снабжена подобной защитой, поэтому лучше проработать этот вопрос заранее, так как, решив приобрести аквабокс отдельно, вы можете обнаружить, что стоит он немалых денег. Иногда производители заявляют о водонепроницаемости камер, но по факту без дополнительной защиты эти устройства могут погружаться не более, чем на 5 метров.

Рейтинг лучших моделей экшн-камер по версии ФАН

В нашей подборке вы найдете как профессиональные и довольно дорогие камеры, так и бюджетные устройства для начинающих акул экстремальной видеосъемки.

Экшн-камера Sony FDR-X3000R

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Модель камеры от известного японского бренда Sony, известного на весь мир высококачественной электроникой для профессионалов и любителей. Правда, поклонникам этой марки придется раскошелиться, так как стоимость этой камеры довольно высока. Дизайн модели лаконичный, эргономичный стильный корпус удобно лежит в руке. Вес камеры составляет 109 граммов.

Совершенная система оптической стабилизации картинки в видеорежиме. Можно использовать SD-карту, она легко вставляется в слот. Продолжительность автономного режима съемки довольно большая — около 2,5 часов. Рабочие кнопки расположены на корпусе, а также на джойстике для дистанционного управления. Картинка получается суперкачественная даже при съемке под водой. Для водного режима есть аквабокс. Камера легко синхронизируется с Wi-Fi. Нареканий по части звука также нет, в наличии внешний микрофон.

К недостаткам можно отнести следующие моменты: нет шумовой защиты, при съемках на ветру звук будет нечетким; не поддерживает 4-к разрешение; высокая цена на любые комплектующие.

Экшн-камера Xiaomi Mijia Mi Action Camera 4K

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По сравнению с предыдущей позицией нашего рейтинга это довольно бюджетный вариант со средними техническими характеристиками. Впрочем, для своего уровня камера делает достаточно качественные фото и видео. Модель довольно проста в использовании. Поддерживает 4-к, графическое изображение, состоящее из 8 млн точек. С первой моделью из нашего топа Xiaomi роднит фирменная матрица Sony Exmor IMX317, угол объектива которой составляет 145 градусов. Устройство работает на базе процессора Ambarella A12S75. Есть таймлапс в 4k и 2,5k. Зарядки батареи хватает на 2,5-3 часа. Прекрасно справляется с функциями видеорегистратора на автомобиле. С тыльной стороны имеется сенсорный экран.

Недостатки: нет стабилизатора, качество видео занижено; есть проблемы совместимости с некоторыми SD-картами; хорошая картинка получается лишь при хорошем освещении.

Экшн-камера DIGMA DiCam 800

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При невысокой стоимости комплектация этой модели содержит все самое необходимое. Вес устройства составляет 70 граммов. Водонепроницаемый корпус модели выполнен из легкого ударопрочного пластика. Есть поддержка 4-к разрешения, угол обзора составляет 150 градусов. Зарядки аккумулятора хватает на 1 час при максимальном разрешении. Хорошая стабилизация позволяет делать качественные снимки и видео в любых условиях. Также очень удобно, что в режиме серийной фотосъемки с помощью этого устройства можно делать 15 кадров в секунду, а затем выбирать лучшие моменты.

Недостатки: невысокое качество звука; зернистость Full HD;

Экшн-камера GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)

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Эта модель экшн-камеры последнего поколения имеет поддержку 4-к и самую продвинутую цифровую стабилизацию картинки. Плавное видео при записи роликов вам гарантировано. Интеллектуальный режим позволяет также достичь высокой четкости и яркости картинки — значительно лучших, нежели у конкурентов. Камера может работать в режиме «прямой эфир», оснащена сенсорным экраном. Корпус противоударный и водонепроницаемый. Помимо остальных традиционных вариантов, эта модель может управляться с помощью голосовых команд. Есть также возможность создавать большое количество режимов в виде пресетов.

Недостатки: аккумулятора хватает на короткий срок; чтобы получить изображение через USB-порт, нужно докупать специальный медиамодуль; плохо выдерживает минусовые температуры;

Экшн-камера SJCAM SJ4000 WiFi

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Недорогая экшн-камера с отличным функционалом и матрицей 12 мегапикселей. Вес устройства составляет 44 грамма. Светочувствительный объектив, угол обзора 170 градусов. Особенно приятно, что камера достойно снимает даже в условиях плохого освещения. Поддерживает форматы Full HD с 30 к/сек, HD с 30-60, fps с 60 кадрами в секунду. Wi-Fi модуль позволит вам синхронизироваться с интернетом и транслировать действие в онлайн-режиме. Корпус камеры не боится воды, благодаря чему устройство можно погружать на глубину до 30 метров.

Недостатки: качество микрофона оставляет желать лучшего; страдает качество съемки в помещении; приложение для Wi-Fi периодически может «вылетать»; нет автофокуса.

Экшн-камера DJI Osmo Action

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Компания DJI давно известна во всем мире благодаря своим продвинутым технологиям стабилизации. Модель Osmo Action снабжена двумя экранами — фронтальным и основным. Первый из них удобно использовать для селфи. Высокое качество 4K со скоростью 60 кадров в секунду прекрасно передает все детали картинки во время съемки активного отдыха. Пользоваться камерой достаточно просто, все кнопки расположены удобно, режимы переключаются мгновенно. Для самых важных и ходовых функций предусмотрено пять голосовых команд.

Недостатки: при переключении экранов видеосъемка останавливается; отсутствует возможность изменить угол обзора; камера не показывает заряд батареи.

Экшн-камера X-TRY XTC196 EMR UltraHD

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Эта экшн-камера, выпущенная под брендом X-TRY, специализирующемся на выпуске цифровых фото- и видеокамер, обладает высоким качеством съемки. Модель поддерживает функции стабилизации изображения, а также автоматической фокусировки. Встроенный динамик позволяет контролировать запись звука. Камеру можно подключать к монитору и телевизору через разъем micro-HDMI. В комплект входит водонепроницаемый бокс, защищающий устройство от влаги.

Недостатки: хрупкая конструкция; аккумулятор быстро садится; иногда видео «притормаживает» и требуется перезагрузка устройства.

Экшн-камера EKEN H9R Plus

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И снова в нашем рейтинге камера, принадлежащая к бюджетному сегменту: миниатюрная, неприхотливая, с уверенным качеством видео- и фотосъемки. Электронная стабилизация изображения предусмотрена для всех режимов, формат 4-к дает хорошую несмазанную картинку даже при «скачках» в процессе съемки. Подходит для подводной видеоохоты. Поддерживает несколько видеоразъемов для карт памяти, синхронизируется с Wi-Fi. Легко включается «наощупь» даже в темноте, при этом, видеозапись можно начинать практически сразу.

Недостатки: формат видеороликов непродолжителен — 1 минута и 5 минут; неестественно сочные цвета картинки; из-за недолговечности батареи устройство может внезапно выключиться.