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Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос» после победы над Надалем

Спорт
Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос» после победы над Надалем
australianopen.com

Париж, 12 июня. Серб Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос» после победы над испанцем Рафаэлем Надалем со счетом — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Эта была 58-я встреча между ними. После этого матча счет их личных совместных матчей стал 30:28 в пользу Джоковича.

В финале турнира сербу предстоит сыграть с греком Стефаносом Циципасом, который впервые оказался в финале Большого шлема.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над соотечественником Даниилом Медведевым. Их матч состоялся в рамках второго круга турнира в Италии.

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теннис надаль джокович
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