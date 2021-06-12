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Пушков: план Байдена диктовать повестку на встрече с Путиным обречен на провал

Политика
Пушков: план Байдена диктовать повестку на встрече с Путиным обречен на провал
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 июня. Глава США Джо Байден хочет диктовать повестку дня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. У него это не получится, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Байден на предстоящем саммите намерен затронуть темы, вызывающие его озабоченность. Глава США, по ее словам, сделает это независимо от желания Путина.

«Байден явно настроен на то, чтобы диктовать повестку дня на саммите. Думаю, этого не произойдет. И Байдену придется услышать ряд вещей, которые он слышать не очень хочет и обсуждать не собирается. Пусть спросит своего бывшего шефа Обаму, как это происходит. Тот знает», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня. Переговоры пройдут в Женеве. После саммита лидеры государств, согласно имеющимся сведениям, не намерены проводить совместную пресс-конференцию.

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путин пушков байден
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