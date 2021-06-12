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Российские аналитики спрогнозировали цены на бензин в ближайшие месяцы

Экономика
Российские аналитики спрогнозировали цены на бензин в ближайшие месяцы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 июня. Цены на бензин в РФ нынешним летом будут расти не выше уровней инфляции. На это указал аналитик ГК «Финам» Сергей Кауфман.

Стоимость бензина, по мнению аналитика, в ближайшие месяцы вряд ли снизится. Поводов для этого нет.

Эксперты WMT Consult, по данным «Известий», подсчитали, что цены в летний период способны увеличиться примерно на 0,2–0,5%. Этот рост, по их мнению, водители не заметят.

«Сезонный спрос на топливо никуда не денется. Особенно если учесть, что сейчас передвижение на частных автомобилях гораздо безопаснее, чем на общественном транспорте», — подчеркнула Екатерина Косарева из WMT Consult.

Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ранее рассказал о рекордном объеме запасов топлива в России. По сведениям на 31 мая, в РФ хранится 1,64 млн тонн бензина.

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топливо бензин рост цен
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