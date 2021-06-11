Стали известны подробности затопления буксира «Двина» под Архангельском

Архангельск, 11 июня. Транспортная прокуратура Северо-Запада инициировала проверку по факту затопления судна в Архангельской области.

Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления буксира «Двина» 11 июня 2021 года в 21:22 на реке Северная Двина. Сообщается, что никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также нет, об этом стало известно ФАН от источника, знакомого с ситуацией.

Известно, что буксир полностью затонул, из воды видна лишь мачта. Буксир спасателей «Радар» спас двух членов экипажа. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, вызовет для объяснений собственника.

Ранее поступила информация о затонувшем под Архангельском судне, на борту которого находились несколько человек. Людям удалось спастись.