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Происшествия
Появились фото затонувшего под Архангельском буксира «Двина»
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Стали известны подробности затопления буксира «Двина» под Архангельском

Происшествия
Стали известны подробности затопления буксира «Двина» под Архангельском
arh.sledcom.ru  /  СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Архангельск, 11 июня. Транспортная прокуратура Северо-Запада инициировала проверку по факту затопления судна в Архангельской области.

Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления буксира «Двина» 11 июня 2021 года в 21:22 на реке Северная Двина. Сообщается, что никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также нет, об этом стало известно ФАН от источника, знакомого с ситуацией.

Известно, что буксир полностью затонул, из воды видна лишь мачта. Буксир спасателей «Радар» спас двух членов экипажа. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, вызовет для объяснений собственника.

Ранее поступила информация о затонувшем под Архангельском судне, на борту которого находились несколько человек. Людям удалось спастись.

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архангельск буксир двина
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