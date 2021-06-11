В матче-открытии Евро-2020 Италия победила Турцию

Рим, 11 июня. В первой игре Евро-2020 сборная Италия оказалась сильнее своих соперников из Турции.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года официально стартовал 11 июня. В матче-открытии приняли участие сборные Турции и Италии.

В первом тайме команды счет не открыли. Наибольшее внимание привлек спорный эпизод в штрафной площади, в котором мяч попал в руку турецкого футболиста. Однако судья решил не назначать пенальти.

Во второй половине встречи сборной Италии удалось забить три гола. Сначала, на 53 минуте, турецкий защитник Мерих Демирал открыл счет автоголом. Ближе к середине тайма отрыв увеличился благодаря итальянцу Чиро Иммобиле. На 79 минуте его товарищ по команде Лоренцо Инсинье сделал счет 3-0.

Ранее стало известно, что тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что матч против России для его команды является испытанием.