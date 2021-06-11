Пушков раскритиковал накрутку рейтинга «Анны Болейн» с чернокожей актрисой

Москва, 11 июня. IMDb обнулил негативные оценки пользователей сериалу «Анна Болейн» с чернокожей актрисой и выставил свой рейтинг. Российский сенатор Алексей Пушков негативно отреагировал на это.

Сериал, по мнению пользователей сайта-агрегатора IMDb, является абсолютно провальным. Его рейтинг опустился до рекордной отметки в 1,1 балла. Платформа не прислушалась к мнению зрителей и присвоила «Анне Болейн» 6,9 балла из десяти. Негативные отзывы при этом остались.

«Это новых цензоров совершенно не смущает. Они готовы пойти на любой обман и подлог, лишь бы навязать всем свою агрессивную идеологию. Отвратительное упражнение в ненавистной большинству людей политкорректности», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

На платформе IMDb не в первый раз скорректировали оценку. Аналогичный инцидент был зафиксирован после выхода в 2016 году женской версии фильма «Охотники за привидениями».

Пушков ранее объяснил, почему зрители не восприняли новый сериал про Анну Болейн. Персонаж, по его словам, получился насквозь искусственным.