Рим, 11 июня. Сборная Италии по футболу забила первый гол в матче Евро-2020 с командой Турции.

По данным официального русскоязычного аккаунта УЕФА в Twitter, мяч оказался в турецких воротах на 53 минуте.

Чемпионат Европы по футболу стартовал на арене «Стадио Олимпико» в Риме с матча между сборными Италии и Турции.

Перед игрой прошла официальная церемония открытия Евро-2020. Перед болельщиками выступили Мартин Гаррикс, Боно и Эдж. Они исполнили песню We Are The People.

Евро-2020 продлится до 11 июля. Российская сборная начнет выступление с матча с командой Бельгии. Игра состоится в субботу, 12 июня, в Петербурге.