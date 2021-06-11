Большинство кухонных моек время от времени забиваются отходами и, как следствие, в раковине возникают засоры, застаивается вода, появляется неприятный запах. С одной стороны, проблему можно решить использованием специализированных химикатов, заливаемых в сифон для растворения возникшей «пробки». С другой — действие подобной химии распространяется на весьма короткий срок, а вот трубы, не всегда выдерживающие ее агрессивное воздействие, со временем все же приходится менять.

К счастью, есть и другой более прогрессивный, эффективный и безопасный выход из ситуации — это установка особого агрегата, измельчителя пищевых отходов, предназначенного специально для кухонных раковин. Данное устройство, также именуемое диспоузером, не только существенно упростит жизнь домашней хозяйке, но и придаст кухне максимальную гигиеничность, так как благодаря ему вы больше не ощутите зловонного запаха от мусорного мешка, да и мусор станете выносить значительно реже. Ведь, как правило, основную его долю составляют именно пищевые отходы — картофельные очистки, подпорченные фрагменты овощей и фруктов, рыбные кости и другая органика, которую с помощью измельчителя можно легко спустить в канализацию, не опасаясь возникновения засоров.

Между тем, активный спрос, как известно, рождает и массу предложений, поэтому сегодня выбор измельчителя пищевых отходов для раковины стал значительно сложнее, и не каждый знает, на что стоит обращать особое внимание перед покупкой. ФАН спешит на помощь домохозяйкам и предлагает собственный рейтинг лучших бытовых кухонных измельчителей для пищевых отходов для мойки по состоянию на 2021 год. В нем вы найдете наиболее удачные и ходовые модели диспоузеров, по достоинству оцененные не только техническими экспертами, но и реальными покупателями.

На что следует обращать внимание при выборе измельчителя бытовых отходов

Как и любое техническое устройство, кухонный измельчитель для моек наделен определенными пользовательскими характеристиками. Кратко разберем лишь некоторые из них, на которых стоит заострить внимание, чтобы выбрать для своей кухни наиболее подходящий экземпляр.

Надежность производителя. В последнее время на рынке появляется все больше моделей агрегатов, устанавливаемых в раковину с целью бытового измельчения пищевых отходов. При этом многие мелкие производители пытаются завоевать репутацию, устанавливая на свои диспоузеры более низкую цену. Однако если вы не желаете экспериментировать, следует все же остановить свой выбор на моделях от проверенных брендов. Ведь первичная экономия денежных средств в момент покупки агрегата сомнительного качества может впоследствии обернуться значительными тратами на его обслуживание или замену.

Мощность. Согласно рекомендациям экспертов, оптимальной для измельчителя является мощность, которая укладывается в промежуток значений от 400 до 600 Вт. Если агрегат более «слабый», то с жестким органическим мусором он не справится, с другой стороны, чересчур мощные диспоузеры «съедят» слишком много электроэнергии.

Количество оборотов. От этого параметра зависит, насколько быстро ваш измельчитель управится с обработкой бытового мусора, поступившего в перемалывающую камеру. Желательно, чтобы скорость устройства составляла 2600 оборотов в минуту.

Объем перемалывающей камеры. Больше — далеко не всегда лучше, ведь при покупке диспоузера также учитывается состав семьи, частота приготовления пищи, площадь кухни и множество других факторов. К тому же, слишком большая рабочая камера значительно «удлинит» ваш измельчитель, не позволив, к примеру, поставить под него мусорное ведро.

Уровень шума. Излишний шум, издаваемый работающей техникой, является не только неприятным и хлопотным для всех членов семьи, но и опасным для здоровья. Поэтому крайне желательно, чтобы значения шума, производимого вашим измельчителем, укладывались в диапазон 40-50 дБ.

Кроме того, существуют и некоторые другие специфические характеристики диспоузера — такие как система установки или диаметр подходящего сливного отверстия, уточнять которые также желательно задолго до покупки.

Федеральное агентство новостей /

Как правильно установить кухонный измельчитель для пищевых отходов

Монтаж измельчителя для кухонных отходов — процесс, подходить к которому следует со всей ответственностью и вниманием, поэтому лучше всего доверить его специалисту. Тем не менее, кратко остановимся на подготовительных и основных шагах, которые необходимо предпринять для качественной установки агрегата.

Шаг первый: подготовка. Обратите внимание на комплектацию измельчителя. Не исключено, что для его монтажа вам понадобится приобрести дополнительные приспособления - например, жесткие трубы с гладкими стенками, так как на обычных сифонных «гофрах» застревает немало отходов. Кроме того, зачастую возникает потребность в приобретении дополнительной розетки либо выключателя, наделенных, к тому же, защитой от попадания влаги. Если этого не предусмотреть, то риск испортить диспоузер в первые же дни эксплуатации многократно повышается.

Как уже было сказано, перед покупкой диспоузера стоит уточнить некоторые особые характеристики, с тем, чтобы не получить неприятных сюрпризов при будущем монтаже. К примеру, для установки измельчителя может потребоваться увеличение сливного отверстия, это возможно только если мойка выполнена из нержавеющей стали. Что же касается эмалированных и каменных раковин, то изменить их под конкретный измельчитель невозможно.

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Шаг второй: установка. Когда подготовительные работы полностью завершены, следует поместить прокладку из резины на внешнюю сторону мойки, это убережет конструкцию от протечек. Далее на раковину устанавливают фланец: его узкую часть опускают в слив, а к раковине присоединяют с помощью монтажного крепления. После этого приступают к закреплению замка и переходят к подключению самого агрегата. Для этого, как правило, вооружаются специальными инструментами — например, шестигранником. Также на этом этапе измельчитель подключают к посудомоечной машине (при необходимости и возможности): для этого в диспоузере предусмотрено специальное отверстие с заглушкой.

Шаг третий: подключение к электросети. Перед выполнением этого шага следует тщательно проверить конструкцию на наличие протечек. Если их нет — значит, монтаж выполнен верно. Следует также заметить, что измельчитель требует не только электропитания, но и определенного напряжения, которое должно совпадать с его техническими характеристиками. Кроме того, для надежной и безопасной работы агрегата следует организовать для него заземление и влагозащиту.

Лучшие кухонные измельчители пищевых отходов для раковины 2021: рейтинг топ-7 по версии ФАН

Не потеряться в многообразии устройств, измельчающих пищевые отходы, поможет наш топ-7, составленный на основе рекомендаций экспертов и отзывов потребителей в 2021 году.

Бытовой измельчитель In Sink Erator ISE 56

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Эта модель с пневматическим управлением отлично справляется со своей ключевой задачей — не допускает прохождения крупного органического мусора в кухонный сток. Отлично измельчает как овощные очистки, так и более твердые отходы — например, куриные и рыбьи кости — с достаточно высокой скоростью и в объеме, доступном для перемалывающей камеры емкостью 0,98 литров.

Загрузка может быть как разовой, так и непрерывной. При этом шум, издаваемый агрегатом, вполне позволяет измельчать отходы даже, к примеру, при спящих детях. В модели также присутствует возможность подключения к посудомоечной машине, что придает измельчителю универсальность. Правда, весит этот агрегат, в сравнении с другими моделями нашего рейтинга, достаточно много — целых 7,16 кг.

Бытовой измельчитель Bone Crusher BC 610

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Этот высококачественный агрегат с непрерывной загрузкой отходов оптимален для поддержания максимального порядка на кухне в семье, состоящей из 2–4 человек. При всей своей миниатюрности модель имеет сравнительно большой объем рабочей камеры — 0,6 литров. Согласно отзывам, справляется не только с пищевыми, но и с другими отходами — например, бумажные салфетки.

Шум, который издает измельчитель, вполне приемлем, а прочные и экологически безопасные материалы изготовления обеспечивают максимально длительный срок эксплуатации модели. Измельчитель наделен автозащитой от перегрузок. Однако пользователи зачастую отмечают сложность подключения этого агрегата даже с точки зрения некоторых сантехников: виной тому недостаточно полная и внятная инструкция по эксплуатации.

Бытовой измельчитель Bort TITAN 4000

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Эта модель для бытового использования также является максимально легкой и компактной, что обеспечивает дополнительную надежность монтажа, а высота измельчителя дает возможность установить под него мусорное ведро. С монтажом агрегата вполне можно справиться даже без вызова сантехника, хотя, разумеется, и здесь существуют свои нюансы, разобраться с которыми поможет инструкция пользователя.

В модели предусмотрены три стадии измельчения отходов, при этом объем перемалывающей камеры составляет комфортные 1,2 литров. Качество и скорость измельчения удовлетворяет, агрегат справляется практически с любым видом отходов, комплект поставки содержит все необходимое для установки, а материалы изготовления обеспечивают безопасность модели и достаточно длинный эксплуатационный срок.

Бытовой измельчитель STATUS Premium 100

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Модель хороша для небольшой семьи, члены которой не планируют спускать в кухонный сток килограммы отходов. Вместе с тем, это довольно мощный и высокоскоростной агрегат, который, благодаря качественным материалам изготовления, вполне может верой и правдой прослужить вам пять лет. Правда, пытаться установить эту модель собственными силами все же не стоит: лучше пригласить для этих целей специалиста.

Измельчитель может работать в двух режимах перемалывания отходов, наделен функцией защиты от перегрузки и не будет раздражать вас излишним шумом в процессе работы. Справляется практически со всем биоразлагаемым мусором, от картофельной кожуры до рыбных хребтов, однако, по уверению пользователей, не в состоянии перемолоть жилистые фрагменты мяса и кожу.

Бытовой измельчитель Midea MD1-C75

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Этот надежный агрегат из прочных и экологически нейтральных материалов — поликарбоната и нержавеющей стали — обеспечивает однородное перемалывание практически любых видов пищевых отходов, таким образом, с его приобретением слив перестанет засоряться, а мусорное ведро вы станете выносить значительно реже, так как в нем не останется ничего скоропортящегося.

Объем рабочей камеры измельчителя составляет чуть более одного литра, при непрерывной загрузке этого достаточно даже для нужд большой семьи. Модель имеет защиту от перегрузки, а также наделена функцией автореверс, что существенно увеличивает срок службы этого перемалывающего устройства. При этом рабочий процесс выполняется при минимальном количестве шума: производитель позаботился о качественной звукоизоляции.

Бытовой измельчитель Xiaomi Qcooker Waste Garbage Processor CD-LJ01

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Этот высокомощный и функциональный агрегат с высоким крутящим моментом двигателя способен полностью исключить засоры на вашей кухне. Вдобавок совершенная система фильтрации позволяет устранить неприятный запах, характерный для отходов органической природы и застоявшейся воды. Модель выполнена из прочной нержавеющей стали, а двигатель имеет многоступенчатую защиту, что обеспечивает долгий срок службы измельчителя.

Вместимости перемалывающей камеры достаточно даже для больших объемов органического мусора. Управление осуществляется с беспроводного пульта. Также вас непременно порадует бесшумность рабочего процесса. Правда, вилка модели сконструирована по английским стандартам, но это вряд ли можно назвать серьезной проблемой: достаточно приобрести переходник.

Бытовой измельчитель FRANKE TE-50

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Основные преимущества этой модели — мощный привод, отличное качество измельчения, высокая степень безопасности, а также компактные размеры и небольшой вес, несмотря на явное «утяжеление» корпуса ввиду антикоррозийного покрытия, существенно продлевающего срок эксплуатации измельчителя. Большой плюс агрегата также состоит в многообразии интеллектуальных функций, будь то защита от перегрузок или умная система автореверса.

Неудивительно, что это перемалывающее устройство, стирающее пищевые отходы буквально в порошок, а точнее — однородную кашу, работает практически на автомате: если «на зуб» к нему попадает нечто жесткое, то оно само останавливается или же включает «заднюю передачу». И, безусловно, говоря о достоинствах модели, нельзя не отметить ее деликатную работу без лишнего шума.