Долгожданное лето началось, и как всегда, после холодной и промозглой зимы, с морозами и метелями весны хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Дачный отдых, поездки на природу с друзьями, летние фестивали, походы, сплавы — как ни крути, а готовить придется. И без хорошего мангала летом не обойтись. О нем и поговорим в этой статье, а в конце вас ждет рейтинг лучших мангалов по версии ФАН.

Два слова о кулинарии

Логично, что как только человек открыл огонь, он сообразил, что им можно не только греться, но и готовить на нем еду. Конечно, самый первый продукт, который приходит в голову — мясо. Все возможные виды шашлыка, кебабы, барбекю — все это сюда. Но на самом деле на огне можно приготовить и рыбу, и овощи. А уж как здорово поджарить черный хлеб на палочке или — в американском варианте — маршмеллоу, это вам любой ребенок скажет.

Впрочем, широк не только выбор продуктов, но и ассортимент мангалов. О них и поговорим дальше.

Виды мангалов

Стационарный мангал — самый лучший вариант для загородного дома и дачи, если, конечно, вам позволяет площадь. Нужно только организовать специальную площадку для мангала, предусмотреть рядом пространство для большого стола и скамеек, где хватит места всей семье и друзьям. Хорошо бы сделать крышу, чтобы дождь не стал помехой.

Такой мангал прослужит много лет, поэтому он должен быть прочным: из чугуна или нержавеющей и стойкой к высоким температурам стали. Можно рассмотреть красивый кованый мангал, но он по цене будет существенно дороже.

Высота мангала, его длина и глубина топки — вот на что стоит обратить внимание. Высоту подбирайте под себя, вам должно быть удобно. Глубина топки начинается от 15 см. В этом случае лучше использовать готовые угли и жарить не слишком большие куски. Если вы используете дрова, то выбирайте мангал глубиной как минимум 20 см.

Длина топки влияет на количество мяса (рыбы или овощей), которые вы сможете приготовить за один раз. Если у вас часто собирается большая компания, экономить на этом смысле нет. Длинный мангал позволит использовать одновременно шампуры и решетки, что тоже очень удобно.

При обустройстве стационарной жаровни не забудьте про поддув, для равномерного распределения жара, а также предусмотрите технические поверхности, куда вы поставите посуду и где можно будет подготовить продукты для жарки.

Небольшой очаг можно установить в центр стола, если вам будет удобно до него дотягиваться. В таком случае дрова лучше не использовать, ограничиться углями. И конечно, нужно быть особенно внимательным, чтобы не обжечься.

Передвижной мангал ‒ самый, наверное, распространенный. Как правило, прямоугольный, не очень высокий, предусмотрен прежде всего для шампуров.

Такой мангал может быть сборным/разборным, но в этом случае надо понимать, что он не будет слишком прочным и, как следствие, долговечным. Размеры при этом можно выбрать на свой вкус. Самые маленькие и легкие мангалы чаще всего низкие. Это не очень удобно во время готовки, но зато они легко складываются и перевозятся.

Чаще всего в этом случае используют шампуры, но подойдет и решетка. Нужно только выбрать такую, чтобы она подошла по ширине.

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Казан-мангал

Казан — традиционный котел для приготовления еды в странах Азии. Обычно в казане готовят плов, но можно жарить мясо.

Традиционный казан делают из чугуна. В нем жар распространяется равномерно и остывает долго. Но чугунный казан очень тяжелый. Сейчас в основном представлены варианты из алюминия. Они более тонкие, и пища остывает в них быстрее. Зато они несравнимо легче.

Под казан предполагается печь, куда загружается уголь. Она может быть как стационарной, так и переносной. Казан, как и мангал, можно вмонтировать в центр стола. При условии, конечно, что стол у вас достаточно большой, иначе это небезопасно. Кроме того, есть вариант использовать его как уличный очаг.

Барбекю и гриль

Такие конструкции представляют собой чашу, разделенную надвое. В нижнюю часть загружается уголь, сверху устанавливается решетка, на которую кладут то, что собираются жарить. Вариант барбекю предполагает сверху крышку, а гриль идет без нее.

Гриль может быть газовым, электрическим и угольным. Угольный придаст тот самый дымный, копченый аромат готовой еде, но и чистить его сложнее, чем другие.

На гриле отлично получаются стейки средней прожарки, овощи (кукурузные початки, баклажаны, перцы). Можно приготовить и рыбу, но нужно четко следить за временем, чтобы не передержать.

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Угли или дрова

В мангалы, жаровни и печи под казан можно загружать как дрова, так и угли. Тут все зависит от вашей сноровки и времени, которое вы планируете потратить на готовку. Дрова прогорают дольше, особенно если они не подготовлены и не высушены заранее. Угли сэкономят время, но уютного костра, вокруг которого приятно собраться, не будет.

Аргументом в пользу угля станет качество жара. Дрова дают неравномерный жар, который сначала слишком силен, но при этом быстро остывает. В таких условиях можно справиться с мясом, но сложно угадать с рыбой и овощами.

Правила безопасности

Какой бы гриль вы ни выбрали и на чем бы ни жарили, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Стационарные мангалы несколько более безопасны. Во-первых, их высота отрегулирована, как правило, под взрослого человека, а значит, сама жаровня недоступна для маленьких детей. Во-вторых, они устойчивы, не упадут и не опрокинутся. Тем не менее решетки, шампуры и место вокруг жаровни во время готовки сильно нагреваются, что требует осторожности.

Передвижные жаровни должны быть установлены на ровной поверхности, в отдалении от места застолья, детской площадки и прочих людных мест. За тем, чтобы дети и животные не подходили к очагу, нужно следить особенно тщательно.

Собираясь готовить на открытом огне и углях, позаботьтесь, чтобы части одежды не попали в жаровню. Соберите волосы, если они длинные. Ни в коем случае не готовьте в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии. В непосредственной близости должна быть наготове вода и аптечка со средствами от ожогов.

После готовки мангал надо очистить от остатков углей и пепла, после чего убрать его в сухое, недоступное для детей место.

Лучшие мангалы на все случаи жизни: рейтинг ФАН

Мангал BOYSCOUT 61244

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Мангал с крышей, можно использовать как стационарный, но есть и транспортировочные колеса. Внизу установлена решетка, на которой можно разместить дрова. Слева есть полка для решетки и шампуров. Небольшой столик позволит приготовить продукты для жарки.

Средняя стоимость: 23 900 рублей.

Мангал Grillux Optimus-Plus

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Классический разборный мангал на шесть шампуров. Компактный, легко собирается и разбирается. Стенки толстые, прочные — не деформируется. Для транспортировки предусмотрена ручка, однако отсутствует чехол, что не очень удобно. Хороший вариант для использования на даче, либо в поездках, если вы передвигаетесь на машине.

Средняя стоимость: 2 700 рублей.

Мангал Grillux Дачный

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Разборный мангал на восемь шампуров. Высокий, стенки толстые, не деформируются. Лучше использовать как стационарный: он достаточно тяжелый, но при этом устойчивый. Оборудован полками с двух сторон.

Средняя стоимость: 6 700 рублей.

Мангал Дачный Сезон МАЙСКИЙ МНМАЙ-4-9

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Компактный разборный мангал из стали. Оборудован колесами для удобной транспортировки. В нижней часть есть полка для дров. В комплект также входит кочерга. Также для вашего удобства предусмотрена деревянная полка.

Средняя стоимость: 5 900 рублей.

Мангал Gratar Классика МКЛ 600

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Лаконичный и компактный стальной мангал под шампуры. С одной стороны предусмотрена металлическая полка для подготовки продуктов. Одновременно можно готовить на трех шампурах и решетке. Легко собирается и разбирается, удобно хранится.

Средняя стоимость: 3 390 рублей.

Угольный гриль Gratar Классика МКЛ 600К

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Напольный гриль из стали. С двух сторон предусмотрены металлические полки для продуктов. В комплект входит крышка с термоизолированной ручкой. Легко складывается и убирается. Удобен в поездках.

Средняя стоимость: 5 060 рублей.

Гриль Green Glade AK17F

Pr Scr Яндекс.Маркет /

Гриль круглой формы на колесиках. Сверху закрывается крышкой. Легко перемещается и не занимает много места. Решетка для углей оцинкованная. Предусмотрен пеплосборник и нижняя полка.

Средняя стоимость: 3 040 рублей.