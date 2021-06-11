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Красота со смыслом: в Медиагруппе «Патриот» прошел показ Татьяны Парфеновой

Общество
Красота со смыслом: в Медиагруппе «Патриот» прошел показ Татьяны Парфеновой

Презентация юбилейной коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой под названием «25» прошла на площадке Медиагруппы «Патриот». Нежные платья и экстравагантные украшения были продемонстрированы недалеко от берега Финского залива.

«Каждая коллекция для меня особенная. Я второй дизайнер в модном доме. Вместе с Татьяной Валентиновной мы создали эту коллекцию, перебрали совместно архивы, вдохновились коллекциями прошлого. Это было интересно, это современное восприятие того, что мы делали», — рассказывает представитель модного дома Денис Ведренцев.

Модератором показа выступила fashion-журналист и профессор кафедры дизайна костюма СПбГЭУ Влада Липская. По ее словам, мода должна ассоциироваться не с красотой, а со смыслами.

«Коллекция очень интересная. Она посвящена 25-летию модного дома. То есть это определенная стилизация. Значит войдут какие-то эмоции сегодняшнего дня и ретроспектива прошлого. Смотрим коллекции великих пророков. Поэтому мы на таком сеансе гостей из будущего, а не просто юбки и брюки», — считает эксперт.

Изысканные платья продемонстрировали семь моделей. Также на девушках были представлены украшения ювелира Надежды Бойко. Изделия исполнены как из драгоценных металлов, так и из янтаря, малахита и кварца.

«Татьяна Валентиновна самостоятельно отбирает всех девочек, она проводит очень большие кастинги. Выбирает девушек от 175 см. Но больше она смотрит на типаж, а не параметры. Последние стандартны для моделей, но типажи должны быть под ее коллекцию, под каждое платье, под каждый образ», — делится опытом работы с дизайнером генеральный директор модельного агентства Sky models Евгений Старостин.

Работы Татьяны Парфеновой пользуются популярностью по всему миру. Многие отечественные дизайнеры черпают вдохновения из ее творчества и восхищаются личностью модельера.

«Я знакома с Татьяной Парфеновой уже много лет, а с ее творчеством еще больше. Она является номером один в Петербурге и в России. Дизайнер, который создает уникальную моду. У Татьяны я училась человеческим качествам. Ее сдержанности, отваге, уверенности и решительности», — рассказывает дизайнер бренда ALEZZY Алеся Князева.

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Все новости / Общество / Красота со смыслом: в Медиагруппе «Патриот» прошел показ Татьяны Парфеновой
модель показ мод медиагруппа патриот татьяна парфенова
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