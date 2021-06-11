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«Аптекарский» анекдот Норкина «сразил наповал» гостей «Места встречи»

Общество
«Аптекарский» анекдот Норкина «сразил наповал» гостей «Места встречи»
Nation News  /  Nation News

Москва, 11 июня. Телеведущий и журналист Андрей Норкин в финале очередного выпуска «Места встречи» на НТВ решил порадовал гостей злободневным анекдотом про незадачливого посетителя аптеки.

Под занавес выпуска «Места встречи» от 11 июня Норкин решил опросить гостей на тему использования ими в быту биологически активных добавок в пище (БАД). Бадами, как выяснилось, в той или иной степени, пользовались почти все присутствующие в студии — от магистра натуральной медицины Валентины Аксеновой до политолога Максима Юсина. Последнего Норкин слегка поддел: Юсин рассказал, что его жена купила в Америке большую банку витаминов и регулярно что-то добавляла в его еду, на что ведущий пошутил, что после бадов у эксперта начались проблемы с памятью.

Коллега Норкина по телеэфиру, ведущий Иван Трушкин, признался, что тоже принимает витамины. Опросив всех, Норкин признался, что «употребляет, но не бады», а также успокоил тех, кто «с ужасом» ожидал традиционного анекдота. Однако шутка телеведущего, пусть и классическая, все равно оказалась достаточно провокационной.

«Сегодня тот случай, когда надо, все-таки, обращаться к классике. Неумирающей классике лекарственных анекдотов.

Приходит мужик в аптеку, подходит к окошечку и останавливается в растерянности, чешет затылок... Фармацевт его спрашивает:

— Вам чем-то помочь?

— Да меня послали лекарство купить, а я забыл, как оно называется...

— Может, хоть на что-то похоже, а я постараюсь понять?

— Да там смысл названия такой: откуда я знаю, где там твоя сушилка для волос!

— Ибупрофен что ли?

— Да, точно!» — «сразил наповал» гостей Норкин.

Ведущий Андрей Норкин регулярно радует гостей и зрителей «Места встречи» анекдотами — иногда политическими юморесками, иногда простыми историями на злобу дня. В выпуске от 8 июня Норкин повеселил гостей анекдотом про первого мужчину студентки, а 25 мая «взорвал» студию шуткой про самолет компании Ryanair.

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