«Аптекарский» анекдот Норкина «сразил наповал» гостей «Места встречи»

Москва, 11 июня. Телеведущий и журналист Андрей Норкин в финале очередного выпуска «Места встречи» на НТВ решил порадовал гостей злободневным анекдотом про незадачливого посетителя аптеки.

Под занавес выпуска «Места встречи» от 11 июня Норкин решил опросить гостей на тему использования ими в быту биологически активных добавок в пище (БАД). Бадами, как выяснилось, в той или иной степени, пользовались почти все присутствующие в студии — от магистра натуральной медицины Валентины Аксеновой до политолога Максима Юсина. Последнего Норкин слегка поддел: Юсин рассказал, что его жена купила в Америке большую банку витаминов и регулярно что-то добавляла в его еду, на что ведущий пошутил, что после бадов у эксперта начались проблемы с памятью.

Коллега Норкина по телеэфиру, ведущий Иван Трушкин, признался, что тоже принимает витамины. Опросив всех, Норкин признался, что «употребляет, но не бады», а также успокоил тех, кто «с ужасом» ожидал традиционного анекдота. Однако шутка телеведущего, пусть и классическая, все равно оказалась достаточно провокационной.