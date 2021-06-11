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Футбольный чемпионат Европы стартовал в Риме

Спорт
Футбольный чемпионат Европы стартовал в Риме
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Рим, 11 июня. Чемпионат Европы по футболу начался в Риме с матча между сборными Италии и Турции. Поединок проходит на арене «Стадио Олимпико».

Перед матчем состоялась официальная церемония открытия Евро-2020. Перед болельщиками на стадионе выступили Мартин Гаррикс, Боно и Эдж. Они исполнили песню We Are The People.

Футбольный турнир продлится до 11 июля. Российская сборная начнет выступление с матча с командой Бельгии. Игра состоится в субботу, 12 июня, в Петербурге.

Главный тренер бельгийцев недавно поделился ожиданиями от этой встречи. Российским футболистам, по его словам, будут помогать болельщики.

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футбол рим евро-2020
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