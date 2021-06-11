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Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев

Политика
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Федеральное агентство новостей

Берлин, 11 июня. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привело в восторг простых жителей Германии.

В ходе дистанционного выступления Путин затронул вопрос об отношениях с США и бесчисленных санкциях, вводимых простив нашей страны по поводу и без. Президент вспомнил свою молодость, прожитую в Советском Союзе, и отметил, что США копируют модель поведения советских властей: уверовав в собственное величие, Вашингтон допускает все больше ошибок. Путин подчеркнул, такая проблема характерна для многих государств с имперскими амбициями.

«В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут себе позволить небольшие погрешности и ошибки. Но количество проблем нарастает, и настает момент, когда с этими проблемами уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной походкой, уверенной поступью идут по пути Советского Союза», — заявил российский лидер.

Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали пользователей из ФРГ. Многие восхищаются трезвым взглядом российского лидера на реальность, а также сами предрекают распад Евросоюза из-за стремления во всем следовать за США.

«Вы правы, Владимир Владимирович! Только помните, что американцы и европейцы не против России, несмотря на все это. Вы, Владимир Владимирович, проявили миролюбие, и будете и дальше искать мирные способы защитить свой народ. Я на вас рассчитываю», — разоткровенничалась Cat Seiboth.

«Распад США начался уже давно. Но также и распад Европейского Союза», который очень ревностно следовал за США. Вся наша экономика зависит от Америки и искусственно поддерживается», — жалуется Lerchenfeld Hans.

«Все правильно, господин Путин. Но у меня есть опасения, что этот Колосс на глиняных ногах нанесет огромный ущерб, когда упадет», — размышляет 100% Ich.

«Путин всегда трезво смотрит на вещи», — одобрительно заметила Erika Weise.

Пользователи Сети нередко выступают за сотрудничество ФРГ и Германии. Так ранее под градом насмешек пользователей Сети оказалась отмененная бундестагом инициатива партии «Зеленые». Немецкие экоактивисты пытались сорвать завершение строительства трубопровода «Северный поток — 2», однако получили решительный отпор — как в высоких кабинетах, так и среди народных масс.

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