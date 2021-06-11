Гвердцители отказалась возмещать материальный ущерб после потопа

Москва, 11 июня. Бытовой конфликт с Тамарой Гвердцители довел ее соседку до гипертонического криза.

Певица Тамара Гвердцители вот уже не первый раз вступает в ссору со своей соседкой звездным психологом и светской львицей Елена Фурман. И каждый раз инициатором конфликта становится не Елена, а артистка. Все дело в том, что после очередного потопа, который каждый раз случался по вине Гвердцители, для участия в технической и материальной экспертизе по возмещению ущерба к Елене Фурман пришли представители артистки. После переговоров, как отмечает адвокат Елены Лариса Широкова, Гвердцители отказалась выполнять требования пострадавшей стороны. После певица заявила о том, что будет настаивать на снижении стоимости ущерба из-за неподтвержденного экспертизой факта, который якобы бы мог спасти от потопа.

После данного заявления соседке звезды стало плохо и ей пришлось вызывать скорую помощь. Врачи засвидетельствовали гипертонический криз, давление Елены Фурман подскочило до 198 на 130, при пульсе 123. После этой ситуации Гвердцители будет должна возместить не только материальный, но и моральный ущерб Фурман, заявила Широкова.

Противостояние двух дам начался еще в далеком 2011 году, когда после первого потопа, Фурман подала на певицу в суд. Следующий потоп случился в 2015, а спустя месяц случился еще один.

«Десять лет ада», – так описывает неприятное соседство с Гвердцители Фурман после очередного потопа, который случился недавно.