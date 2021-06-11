Кулеба сообщил, что место встречи Зеленского и Путина не обсуждается

Киев, 11 июня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что место встречи глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не обсуждается.

Переговоры ведутся только о возможных темах встречи лидеров стран. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба 11 июня.

Переговоры президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского запланированы на июль текущего года, об этом стало известно ранее. Сообщается, что лидеры стран встретятся в Вашингтоне. Этой информацией поделился МИД Украины. Зеленский получил приглашение в американскую столицу во время телефонного разговора с Байденом. Это будет официальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Из Киева должна приехать большая делегация.