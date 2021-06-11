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Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН

Общество
Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Модный дом «Татьяна Парфенова» уникален, поскольку каждая его коллекция имеет явное смысловое направление, заявила фэшн-журналист, профессор кафедры дизайна и костюма СПбГЭУ Влада Липская.

Показ новых моделей коллекции петербургского дизайнера Татьяны Парфеновой состоялся на площадке Медиагруппы «Патриот» и ФАН. Зрители смогли увидеть фрагмент коллекции «25».

Открывая показ, посвященный 25-летнему юбилею Модного дома Парфеновой, Влада Липская подчеркнула, что «мода — это не про красоту, мода — это про смыслы». В этом и уникален модный дом Парфеновой, где «каждая коллекция имеет явно выраженное смысловое уникальное направление». 

«Я бы хотела, чтобы все обратили внимание, что это не про то, что нужно носить, это про то, что ожидает в будущем, мода — это предсказание, и это предсказание впервые от уникального дизайнера нам сегодня посчастливится увидеть», — отметила Липская, открывая показ. 

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Представитель Модного дома «Татьяна Парфенова» Денис Ведренцев уточнил, что представленный зрителям фрагмент коллекции «25» готовили к юбилею Модного дома, который был весной прошлого года, но из-за пандемии работа над коллекцией была приостановлена.

«Сегодня хотим ее показать, коллекция посвящена архиву Модного дома: как дом воспринимает то, что он сделал за 25 лет. Поэтому мы можем увидеть отсылки в этой коллекции к разным эпохам», — добавил Ведренцев.

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Ювелир Модного дома Надежда Бойко отметила, что представленные на показе украшения — это лишь малая часть того, над чем сейчас работают специалисты. 

«Это моя дань уважения лично Татьяне Валентиновне Парфеновой. Ее творения прекрасны, там столько гармонии и шика, неужели еще что-то можно было добавить? Как выяснилось, добавить можно, и мы добавили. Здесь присутствуют две линии. Это линия ювелирных украшений, когда используются драгоценные металлы: золото, бриллианты, изумруды. Я очень люблю использовать полудрагоценные и поделочные материалы: это могут быть какие-то большие малахиты, большие кварцы, янтарь. Это все можно увидеть в ювелирной линии. Второе направление — ожерелье, браслеты, бусы. Здесь Парфенова позволила мне разгуляться во всю ширину моей души. Все что вы увидите на моделях, это все натуральные камни: аметисты, кианиты, аквамарины», — рассказала ювелир.

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Бойко добавила, что наряды от Парфеновой можно носить каждый день, и подобранные к ним украшения также подойдут, чтобы разнообразить серые будни. 

«Минимализм всегда возможен, но попробуйте изобильность, поскольку это все продиктовано самой природой. Тем более сейчас лето, и, к примеру, даже на городской лужайке можно увидеть многообразие цветов и цвета», — отметила Надежда Бойко.

Во время показа зрители увидели фрагмент интервью Татьяны Парфеновой ФАН. Размышляя о развитии модного дела в России, модельер отметила, что нашей стране предстоит еще многое преодолеть. И в первую очередь речь идет о стандартности и косности.  

«Блестящие мозги, которые есть на территории России, нужно отпустить и дать возможность творить правильно, без оглядки», — подчеркнула мастер.

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Общество / Коллекцию-предсказание Модного дома Парфеновой показали в ФАН
мода парфенова
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