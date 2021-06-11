Названы меры безопасности на вилле Ла Гранж в Женеве перед саммитом

Женева, 11 июня. Строгие меры безопасности приняты в Женеве перед встречей двух президентов 16 июня. Поместье Ла Гранж обнесли металлической сеткой и колючей проволокой.

Подробности про виллу и меры, предпринятые правительством Швейцарии для безопасности саммита, рассказала главный редактор «Нашей газеты» в Женеве Надежда Сикорская.

Парк Ла Гранж находится на окраине швейцарской столицы, вилла расположена недалеко от озера Леман и окружена розовыми садами. В обычные дни парк открыт для посещений. Виллу подарили городу более ста лет назад, с тех пор это стало любимым местом отдыха жителей и гостей Женевы, за чудесный розовый запах горожане прозвали парк ароматным.

Для обеспечения безопасности встречи Джо Байдена и Владимира Путина власти Женевы приняли решение закрыть парк для посетителей с 8 по 18 июня. По мнению Сикорской, виллу выбрали не случайно. Помимо великолепного вида, поместье обладает рядом преимуществ с точки зрения охранных мер. Оно расположено на открытой территории, его легче контролировать, отметила главред.

«По периметру все обнесено заграждениями, потому что там проходит набережная и наша самая главная автомобильная трасса. Но сейчас, я думаю, там ожидаются очень большие пробки», — пояснила Сикорская.

Она добавила, что выбор этого места для встречи глав государств — решение нетрадиционное, но очень правильное. Для усиления мер безопасности власти Женевы запретили полеты над городом, все окрестности поместья внесли в зону особого контроля.