Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра

, 11 июня. Певица обвинила хейтеров в том, что они нарочно исказили ее снимок в фоторедакторах.

Не так давно Валерия разместила на своей страничке в Instagram видео, где ее перед концертом собирают мастера по макияжу и волосам. На первых секундах видео можно увидеть певицу без макияжа. Пользователи Сети сделали скриншот Валерии без прикрас и выложили в интернет. После этого последовал шквал критики в адрес певицы. Данную ситуацию Валерия прокомментировала совсем недавно.

«Это такое скотство. Взяли стоп-кадр, вытянули мне рот и нос. Сделали какую-то Бабу-Ягу. И подписали: «Валерия без макияжа». Это просто свинство! На что только люди не идут ради хайпа», - сообщила исполнительница.

О том, будет ли Валерия заниматься поиском недоброжелателей, она не сообщила. Стоит заметить, что поклонники певицы вступились за звезду, восхищаясь ее смелостью, показав себя без макияжа и фотошопа. Многие писали о том, что певица похожа на свою маму и делали различные комплименты.

Хочется отметить, что Валерия находится в статусе бабушки. Но ее фигура и внешний вид не позволяют этого произнести. Недавно певица сообщила о том, что хочет еще внуков.