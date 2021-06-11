Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 22:26
22:24
Спорт
Футбольный чемпионат Европы стартовал в Риме
22:23
Происшествия
СК проводит проверку после падения девушки из небоскреба в «Москва-Сити»
22:21
Политика
Кулеба сообщил, что место встречи Зеленского и Путина не обсуждается
22:18
Политика
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
22:16
Шоу-бизнес
Гвердцители отказалась возмещать материальный ущерб после потопа
22:11
Весь мир
Российский ФБР обратился к Байдену из-за убийства 16-летней афроамериканки
22:07
Политика
Названы меры безопасности на вилле Ла Гранж в Женеве перед саммитом
22:01
Шоу-бизнес
Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра
22:00
Экономика
Экономист Колташов ответил на предложение Дерипаски смириться с инфляцией
21:52
Политика
Встреча президентов США и Украины запланирована на конец июля в Вашингтоне
Все новости

Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра

Шоу-бизнес
Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра
Prt Scr instagram.com  /  @valeriya

, 11 июня. Певица обвинила хейтеров в том, что они нарочно исказили ее снимок в фоторедакторах.

Не так давно Валерия разместила на своей страничке в Instagram видео, где ее перед концертом собирают мастера по макияжу и волосам. На первых секундах видео можно увидеть певицу без макияжа. Пользователи Сети сделали скриншот Валерии без прикрас и выложили в интернет. После этого последовал шквал критики в адрес певицы. Данную ситуацию Валерия прокомментировала совсем недавно.

«Это такое скотство. Взяли стоп-кадр, вытянули мне рот и нос. Сделали какую-то Бабу-Ягу. И подписали: «Валерия без макияжа». Это просто свинство! На что только люди не идут ради хайпа», - сообщила исполнительница.

О том, будет ли Валерия заниматься поиском недоброжелателей, она не сообщила. Стоит заметить, что поклонники певицы вступились за звезду, восхищаясь ее смелостью, показав себя без макияжа и фотошопа. Многие писали о том, что певица похожа на свою маму и делали различные комплименты.

Хочется отметить, что Валерия находится в статусе бабушки. Но ее фигура и внешний вид не позволяют этого произнести. Недавно певица сообщила о том, что хочет еще внуков.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра
Комментировать
Эксклюзив
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 300347 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74917 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 58768 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51053 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 47857 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru