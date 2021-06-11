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Атлантическая Хартия Байдена и Джонсона «опошлила» наследие Сталина и Черчилля

Политика
Атлантическая Хартия Байдена и Джонсона «опошлила» наследие Сталина и Черчилля
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Атлантическая хартия, подписанная президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, «опошляет» великий документ 1941 года, пишет газета «Взгляд».

Название документа, подписанного 1о июня 2021 года накануне саммита G7, выбрано не случайно. Чуть более чем через 2 месяца, 14 августа, состоится 80-летний юбилей оригинальной Атлантической хартии — документа, зафиксировавшего приверженность мирового сообщества борьбе с фашизмом и нацизмом. Как и в наши дни, 80 лет назад инициатором документа выступили главы государств США и Великобритании, Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт. Впоследствии согласие с положениями документа выразил и генсек ЦК КПСС Иосиф Сталин, закрепив за документов статус настоящей вехи в истории мировой дипломатии.

Однако современная Атлантическая хартия сильно отличается. Одна затрагивает темы экономического развития, продвижения и защиты ценностей демократии, борьбы с коррупцией и даже изменением климата. От оригинального соглашения не осталось ни формы, ни сути, сокрушается в комментарии «Взгляду» ученый-американист Дмитрий Дробницкий.

«Подписанный Джонсоном и Байденом документ является безумным опошлением исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», — уверен политолог.

Нынешней Атлантической хартии не следует придавать особого значения, уверен эксперт. Она носит исключительно символический характер: подписанием этого документа Байден готовит человечество к реализации нового амбициозного проекта Белого дома — Альянса демократий. Также подписание Хартии накануне саммиты G7 — сигнал всему человечеству о том, что формат «Большой семерки» окончательно изживает себя, и на его место придет новый формат трансатлантического сотрудничества.

«Новая хартия является довольно идеологизированным документом, который носит чисто декларативный характер. Если ее сравнивать с хартией образца 1941 года, то в ней действительно много нового, но здесь важно не столько содержание документа, сколько контекст его подписания. Первой страной, которую посетил Джо Байден в рамках своего международного турне, стала Великобритания. Это явный показатель сохранения статуса «особых отношений» между Лондоном и Вашингтоном. А другие западные страны, включая членов НАТО, в списке приоритетов находятся на втором месте. В этом заключается особая значимость данного соглашения», — резюмировал Дробницкий.

Европейское турне президента США Джо Байдена, несмотря на амбициозные цели, началось с целого ряда политических конфузов. Так встречу Байдена и Джонсона в британском Корнуолле испортили огромные надувные куклы-карикатуры на национальных лидеров, а после Байден и вовсе заблудился в ресторане — на помощь ему пришла супруга Джилл.

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