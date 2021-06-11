Нарколог оценил состояние Бузовой во время скандального выступления в Волгограде

Москва, 11 июня. Клинический психолог и нарколог Юлия Баранова оценила состояние поющей ведущей Ольги Бузовой во время скандального вступления на фестивале в Волгограде.

Выступление ознаменовалось фееричным провалом телезвезды. Артистка вела себя странно, выкрикивала непонятные фразы, а подтанцовка неоднократно пыталась ее утихомирить. После выступления ряд СМИ утверждал, что артистка на сцене была в состоянии алкогольного опьянения. То же самое предположила и нарколог.

«Исходя из того, что я увидела, состояние Ольги похоже на опьянение, – она теряет пространственную ориентацию. В некоторых моментах даже танцевальный коллектив страхует Ольгу, чтобы та не упала. Опьянение характерно тем, что человек физически не способен управлять своим телом. По фрагменту, записанному на видео, можно предположить – это скорее похоже на вторую стадию опьянения», — рассказала специалист.

В этой стадии человек хочет «продолжения банкета» и уже не может критически оценивать происходящее. Баранова предположила, что второй стадии артистка достигла как раз на сцене. Однако она не уверена в точности диагноза, поскольку сложно анализировать человека по одному короткому видео.

«Конечно, мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью, поскольку наблюдаем картину не в реальности, а на видео. Конечно, могут быть и другие факторы: нервное перенапряжение, астения, может, снизилось давление. Ольга много работает, не исключено, что так могла сработать ее нервная система», — подчеркнул нарколог в интервью изданию «Собеседник».

Однако волгоградский скандал с артисткой довольно быстро стих, а на его место пришла новость о выступлении Бузовой в МХАТ имени Горького. Несмотря на огромное количество критики, в театре — полный аншлаг. Перед премьерой остались билеты только за 150 тысяч рублей, которые продают перекупщики.