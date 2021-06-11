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Ребел Уилсон рассказала, как смогла похудеть на 30 кг без диет и изнуряющего фитнеса

Шоу-бизнес
Ребел Уилсон рассказала, как смогла похудеть на 30 кг без диет и изнуряющего фитнеса
Global Look Press  /  Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 11 июня. Голливудская актриса Ребел Уилсон смогла довольно быстро похудеть на 30 килограмм. Артистка впервые откровенно рассказала о способе питания и нагрузках.

Уилсон объяснила, что никогда особо не следила за своим здоровьем и ни в чем себе не отказывала. Однако ей пришлось изменить свое мнение после 40 лет.

«Когда мне исполнилось 40 лет и я задумалась о замораживании яйцеклеток, эксперты сказали мне, что чем я здоровее, тем легче и успешнее пройдет процедура», — рассказала кинозвезда в интервью для сайта Shape.

В тот момент артистка решила заняться собой, однако интенсивные физические нагрузки и изнуряющие диеты она отмела сразу. По словам Уилсон, она стала активно заниматься спокойной ходьбой — ежедневно и много. Об этом она слышала во время лечения в одной из оздоровительных клиник Австрии.

Кроме активности, звезда фильма «Отпетые мошенницы» стала тщательнее следить за своим рационом. Актриса добавила витамины и выработала правильные пищевые привычки — в ее рационе стало больше белка.

«Я никогда не ставила себе целью быть худой. Похудеть, чтобы влезть в любимое платье, — это точно не про меня. Чем я сейчас горжусь, так это тем, что занимаюсь собой и теперь в моей жизни гораздо больше равновесия», — поделилась Уилсон.

После избавления от лишних килограммов актриса стала чаще публиковать откровенные снимки. Недавно кинодива выложила фотографию из спа-центра, на которой позирует в слитном купальнике насыщенного зеленого цвета.

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