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«Белорусский кейс» станет камнем преткновения на переговорах в Женеве

Политика
«Белорусский кейс» станет камнем преткновения на переговорах в Женеве
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 июня. Президент России Владимиру Путину придется защищать свою позицию по «белорусскому кейсу» против объединенной силы всего «вашингтонского обкома» — и США, и ЕС, пишет Sputnik.

Радио Sputnik приводит высказывание доктор политических наук Натальи Ереминой. Еремина убеждена, и что и белорусский, и украинский вопросы будут открыто обсуждаться между Путиным и и президентом России Джо Байденом в ходе саммита в Женеве. Однако главную сложность в белорусском камне преткновения представляет именно необходимость российского лидера противопоставлять свою точку зрения объединенной позиции всего коллективного Запада.

«Белорусский кейс может быть обсужден, как и украинский, потому что это тот кейс, который требуют обсуждать европейские партнеры от США. Я думаю, что он будет рассматриваться вкупе европейских отношений с Россией и с Украиной. Я не сбрасываю этот вопрос со счетов, потому что это вопрос стабильности на границах», — заявила Еремина.

Помимо ситуации в Белоруссии, подчеркнула Еремина, особое место займут вопросы безопасности. После расторжения Договора по открытому небу у сторон наверняка останется ряд вопросов по поддержанию коллективно безопасности. Также в ходе переговоров будут затронуты и наиболее животрепещущие проблемы мировой политики: сложные отношения ЕС с Китаем, неопределенность и санкционное давление Европы на Белоруссию, а также, безусловно, международный статус Крыма.

Президент США Джо Байден находит в европейском турне, в ходе которого, помимо переговоров с Путиным в Женеве, он примет участие в саммите G7 и уже встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Не обошлось без ряда конфузов: в преддверии встречи Байдена и Джонсона в Корнуолле неизвестные активисты спустили на воду огромные надувные резиновые карикатуры на политиков. А затем в ресторане перед непосредственно в ходе саммита G7 Байден заблудился — на помощь тут же бросилась первая леди США Джилл.

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украина путин россия сша белоруссия крым ес байден
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