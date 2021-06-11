Встреча президентов США и Украины запланирована на конец июля в Вашингтоне

Киев, 11 июня. Встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского запланирована на июль текущего года.

Сообщается, что лидеры стран встретятся в Вашингтоне. Этой информацией поделился МИД Украины. Зеленский получил приглашение в американскую столицу во время телефонного разговора с Байденом.

Ранее сообщалось, что президент США снова насмешил всех. На этот раз Байден заблудился в ресторане на саммите G7 в Великобритании. Видео с казусом попало в Сеть, американского лидера засняли очевидцы.