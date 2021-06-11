Мучающуюся от бессонницы Асмус разбудили среди ночи из-за Юлии Ауг

Москва, 11 июня. Актриса Кристина Асмус, которая мучается от бессонницы, пожаловалась, что ее разбудили среди ночи, перепутав с коллегой Юлией Ауг.

Звезда «Интернов» снимается в фильме «Хочу замуж» вместе с артистами Милошем Биковичем и Юлией Ауг. Съемки проходят в Калининграде.

Знаменитость не скрывает, что работа идет не так радужно, как описывает сербский актер. На то у Асмус есть личные проблемы: у нее хронический недосып. Знаменитость, чтобы заснуть, принимает снотворное.

Однажды она выпила таблетки, чтобы уснуть. Но в три часа ночи ей в номер отеля стали звонить несколько раз. Звезда, уже не выдержав напора, выдернула телефонный провод. Но на этом история не закончилась: Асмус стали стучаться в дверь. Актриса в негодовании открыла дверь и увидела на пороге администратора, который напомнил ей о вылете. Как оказалось, сотрудник гостиницы перепутал Асмус с Ауг, пишет «Собеседник».

«Действительно похожи, я согласна, — иронично уточнила кинодива. — Но я так и не смогла больше уснуть».

У актрисы плотный график: она снимается в кино и играет в Театре имени Ермоловой. Знаменитость признается, что сильно устает.