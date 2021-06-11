Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 22:26
22:24
Спорт
Футбольный чемпионат Европы стартовал в Риме
22:23
Происшествия
СК проводит проверку после падения девушки из небоскреба в «Москва-Сити»
22:21
Политика
Кулеба сообщил, что место встречи Зеленского и Путина не обсуждается
22:18
Политика
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
22:16
Шоу-бизнес
Гвердцители отказалась возмещать материальный ущерб после потопа
22:11
Весь мир
Российский ФБР обратился к Байдену из-за убийства 16-летней афроамериканки
22:07
Политика
Названы меры безопасности на вилле Ла Гранж в Женеве перед саммитом
22:01
Шоу-бизнес
Валерия ответила на шквал критики после скандального стоп-кадра
22:00
Экономика
Экономист Колташов ответил на предложение Дерипаски смириться с инфляцией
21:52
Политика
Встреча президентов США и Украины запланирована на конец июля в Вашингтоне
Все новости

Мучающуюся от бессонницы Асмус разбудили среди ночи из-за Юлии Ауг

Шоу-бизнес
Мучающуюся от бессонницы Асмус разбудили среди ночи из-за Юлии Ауг
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 июня. Актриса Кристина Асмус, которая мучается от бессонницы, пожаловалась, что ее разбудили среди ночи, перепутав с коллегой Юлией Ауг.

Звезда «Интернов» снимается в фильме «Хочу замуж» вместе с артистами Милошем Биковичем и Юлией Ауг. Съемки проходят в Калининграде.

Знаменитость не скрывает, что работа идет не так радужно, как описывает сербский актер. На то у Асмус есть личные проблемы: у нее хронический недосып. Знаменитость, чтобы заснуть, принимает снотворное.

Однажды она выпила таблетки, чтобы уснуть. Но в три часа ночи ей в номер отеля стали звонить несколько раз. Звезда, уже не выдержав напора, выдернула телефонный провод. Но на этом история не закончилась: Асмус стали стучаться в дверь. Актриса в негодовании открыла дверь и увидела на пороге администратора, который напомнил ей о вылете. Как оказалось, сотрудник гостиницы перепутал Асмус с Ауг, пишет «Собеседник».

«Действительно похожи, я согласна, — иронично уточнила кинодива. — Но я так и не смогла больше уснуть».

У актрисы плотный график: она снимается в кино и играет в Театре имени Ермоловой. Знаменитость признается, что сильно устает.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Мучающуюся от бессонницы Асмус разбудили среди ночи из-за Юлии Ауг
бессонница ауг асмус
Комментировать
Эксклюзив
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Слова Путина о судьбе «американской империи» обрадовали немцев
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 300347 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 74917 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 58768 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 51053 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 47857 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Рейтинг@Mail.ru