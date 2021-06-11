Украинский экономист назвал причину предстоящего ослабления позиции доллара

Киев, 11 июня. Формирование новых региональных политических союзов привело к тому, что доллар США начал стремительно утрачивать свои позиции. Об этом заявил украинский экономист Виктор Суслов.

Распад глобализированного современного мира стал причиной ухода монополярной политико-экономической модели, которая начала формироваться после окончания Второй мировой войны и окончательно сформировалась после распада СССР, подчеркнул Суслов в своей публикации на Facebook. По его словам, создавшиеся новые региональные политические союзы привели к резкому ослаблению доллара США. Теперь крупные страны постепенно отказываются от доллара как резервной валюты и главного инструмента международных расчетов.

«Санкции США против Китая и России закономерно привели к стремлению этих государств отказаться от использования доллара», — отметил украинский экономист.

Виктор Суслов также добавил, что агрессивные действия Соединенных Штатов по отношению к Москве и Пекину привели к подрыву позиций доллара в мире. Россия и Китай закономерно начали избавляться от американской национальной валюты, это привело к ослаблению доллара.

Напомним, ранее экономисты рассказали, сколько будет стоить доллар к концу июня 2021 года. По оценке аналитиков и экономистов, курс рубля в ближайшие три недели укрепится, к концу месяца доллар будет стоить не более 72 рублей.