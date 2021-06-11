Власти Нигерии требуют от социальных сетей получения лицензии на работу в стране

Абуджа, 11 июня. Компании-операторы социальных сетей, желающие работать в Нигерии, должны создать местную организацию и получить специальную лицензию. Об этом заявил министр информации страны Лай Мохаммед.

«Мы настаиваем, что для того, чтобы работать в Нигерии, вы должны сначала быть нигерийской компанией и иметь лицензию комиссии по вещанию», — заявил он.

Мохаммед не назвал крайний срок регистрации, но добавил, что в новые правила работы соцсетей войдут и другие требования.

Заявление министерства информации стало следующим шагом борьбы нигерийского правительства с социальными сетями после приостановки работы Twitter, которая началась четвертого июня. По прошествии недели сервис остается недоступным для граждан страны.

Причиной агрессивных действий местных властей стала блокировка аккаунта президента республики Мухаммаду Бухари, которого руководство транснациональной компании обвинило в нарушении правил сообщества.