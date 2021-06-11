Гендиректор «Ералаша» пожаловался полиции на угрозы

Москва, 11 июня. Действующий глава киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян сообщил в полицию об угрозах. По словам бизнесмена, на него пытаются надавить вторая жена и вдова Бориса Грачевского.

Актрисы Екатерина Белоцерковская и Анна Грачевская объединились ради своих детей, которые официально являются наследниками покойного. После смерти Грачевского выяснилось, что все права на киножурнал принадлежат партнеру режиссера. Именно этот факт сильно разозлил двух женщин, которые решили отстаивать свои права.

Видимо, делать они решили это всеми доступными им средствами, поскольку 10 июня Григорян подал заявление в полицию. Предприниматель пожаловался, что некие лица угрозами пытаются заставить его переписать свою долю в «Ералаше» на Грачевскую и Белоцерковскую, передает «Московский комсомолец».

Вдова моментально отреагировала на подобные заявления и опровергла свое участие в подобном.

«Никто никого ни к чему не склонял! Он назначил встречу, сказал, что нужно собрать всех наследников. Всех он не собрал. Мы ждали, но ничего так и не произошло. Ничего не меняется», — заявила Белоцерковская в интервью Пятому каналу.