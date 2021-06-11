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Доктор Комаровский рассказал об опасности «черной плесени»

Общество
Доктор Комаровский рассказал об опасности «черной плесени»
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Киев, 11 июня. Педиатр Евгений Комаровский подробно высказался о мукормикозе, также известном как черная плесень или черный грибок, который в Индии стал серьезной угрозой.

Мукормикоз, известный как «черная плесень» и «черный грибок», не несет опасности для человека, у которого есть доступ к медицине и антибиотикам. Об этом сообщил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, передает «Украина.ру».

Доктор Комаровский объяснил, что в царстве грибов существует отдельный отдел — зигомицеты, у них есть порядок, который называется мукоровые грибы или мукоромизеты. Это те самые грибы, которые образуют плесень. Споры эти можно вдохнуть, они также могут попасть на кожу и слизистые, что в некоторых случаях может привести к болезни — мукормикозу.

Сейчас в интернете много информации о том, что этот грибок поражает большое количество жителей Индии, появилась даже рекомендация не посещать Египет из-за риска заражения. На самом деле, все не так плохо. Если у вас нет сочетания нескольких факторов, то вам данная болезнь не страшна. Организм человека с нормальным иммунитетом нейтрализует все споры грибов.

В группу риска входят люди, которые злоупотребляют стероидами. В частности, к таким препаратам относится Дексаметазон, который любят назначать при коронавирусе. Сахарный диабет, ВИЧ, онкология, наркомания, дефицит белка, повышенный уровень железа в организме также являются факторами риска для развития мукормикоза.

Медик отмечает, что грибок поражает глаза, головной мозг, что впоследствии вызывает кому и смерть. Комаровский подчеркивает, что если есть доступ к медицине и возможность купить антибиотики, то мукормикоз можно вылечить без каких-либо последствий.

В заключение медик настоятельно рекомендует следить за своим здоровьем, контролировать уровень сахара в крови. Необходимо избегать контакта с почвой, особенно после перенесенного коронавируса.

«Особых оснований для паники нет. Шансы на эту болезнь очень невелики у человека, который имеет базовую информацию», — резюмирует он.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о секретах здорового сна.

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Все новости / Общество / Доктор Комаровский рассказал об опасности «черной плесени»
здоровье медицина плесень доктор комаровский
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