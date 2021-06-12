Всемирный день борьбы с детским трудом: масштабы проблемы и пути решения

Ежегодно 12 июня отмечается один из важных гуманистических праздников — Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour). Дата, установленная Международной организацией труда (МОТ) в 2002 году, призвана в очередной раз обратить внимание на важность и масштабы существующей проблемы.

А масштабы велики. По данным ООН, на начало 2020 года в мире насчитывалось 63 миллиона девочек и 97 миллионов мальчиков, вовлеченных в детский труд, а это почти каждый 10-й ребенок в мире. Рост численности населения, крайняя нищета и почти полное отсутствие мер социальной защиты в ряде стран привели к тому, что глобальный прогресс в борьбе с опасным детским трудом приторможен. Свою лепту внесла и пандемия COVID-19, из-за которой многие семьи потеряли работу и доход. Есть вероятность, что к концу 2022 года из-за эпидемии коронавируса еще 9 миллионов малолетних жителей планеты могут попасть в неблагополучные трудовые условия.

А они могут действительно не на шутку напугать, ведь согласно Конвенции МОТ, к наихудшим формам детского труда относят торговлю детьми, использование в занятиях проституцией или в производстве порнографии, вербовка для участия в вооруженных конфликтах, продажи наркотиков, а также любую работу, чей характер и условия могут нанести вред здоровью, безопасности и нравственному состоянию детей.

Выход ребенка на рынок труда — очевидный удар по его базовому и дальнейшему образованию, что сводит к минимуму его будущие социальные и карьерные возможности. Все это в масштабе ведет к замкнутому циклу нищеты и невозможности вырваться из бедности поколениями.

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Как мир борется с проблемой?

На ее достижение работает начатая в 1992 году Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК), чьи принципы основаны на важнейших в этом деле документах: Конвенции МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973) и Конвенции № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда».

Стратегия работает в нескольких важных направлениях, таких как повышение осведомленности о проблеме в странах, помощь в разработке и реализации национальной политики по проблемам детского труда, в том числе защитного законодательства, а также включение острых вопросов в социально-экономические программы и государственные бюджеты. Что в свою очередь напоминает: борьба с детским трудом — не обособленная проблема, а важная часть процессов экономического и социального развития любой страны.