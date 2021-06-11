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Отказ Франции от финансовой помощи ЦАР стал закономерным итогом провокаций Парижа

ЦАР
Отказ Франции от финансовой помощи ЦАР стал закономерным итогом провокаций Парижа
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Смирнова

Банги, 11 июня. Отношения между Францией и Центральноафриканской Республикой критически осложнились, после того как Париж отказал ЦАР в обещанной финансовой и военной помощи. Однако первые признаки разгорающегося конфликта возникали задолго до скандального заявления французского МИД.

В дипломатическом ведомстве Пятой республики не смогли дать внятного объяснения отказу от помощи. Официально причиной является развернувшаяся в африканской стране антифранцузская кампания. Но народ ЦАР уверен, что гнев Парижа вызывает утрата влияния в бывшей колонии и успешное развитие российско-центральноафриканских связей.

Сообщается, что в попытке насолить России французская компания Total отказалась заправлять самолет из РФ, на котором премьер-министр Фирмен Нгребада летал в Санкт-Петербург на международный экономический форум. Вопреки всем существующим в авиационной сфере правилам, чиновники Total требовали взятку у россиян, чтобы предоставить необходимое топливо.

Также 10 мая правоохранительные органы ЦАР задержали французского гражданина Хуана Реми Киньоло по подозрению в покупке фейковых антироссийских свидетельств у местных жителей.

При обыске у него обнаружили целый арсенал оружия, а также патроны и различное снаряжение. В ходе дальнейшего расследования прокуратура ЦАР выдвинула против Киньоло обвинения в шпионаже.

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африка цар
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