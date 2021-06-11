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Появились кадры с генеральной репетиции спектакля МХАТа с Бузовой

Шоу-бизнес
Появились кадры с генеральной репетиции спектакля МХАТа с Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 11 июня. Кадры с генеральной репетиции спектакля «Чудесный грузин», в котором одну из ролей исполнила певица и телеведущая Ольга Бузова, появились в Сети.

Премьера спектакля о советском лидере Иосифе Сталине состоится 11 и 12 июня на сцене легендарного МХАТа имени Горького. Бывшей ведущей скандального телешоу «Дом-2» досталась роль Бэллы Шанталь.

Известие об участии Бузовой в театральном проекте стало настоящим шоком не только для поклонников звезды, но и для коллег. Некоторые усомнились в таланте артистки и негодовали из-за того, что она сыграет во МХАТ имени Горького. Впрочем, художественный руководитель культурного учреждения Эдуард Бояков уверен, что Бузова прекрасно справится с ролью.

На опубликованном в Сети видео, которое собрано из нескольких роликов, знаменитость играет в разных сценах. В частности, можно услышать ее истинные вокальные данные — ведь певице предстоит петь вживую.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького отметил, что изначально на роль Шанталь хотели пригласить других актрис. Но после личной встречи с Бузовой Бояков решил утвердить певицу, передает сайт 360tv.ru. Певица, как стало известно ФАН, за работу в проекте получит почти полмиллиона рублей.

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бузова спектакль мхат
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