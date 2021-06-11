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Оскандалившийся Моргенштерн уехал на Мальдивы после премии Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Оскандалившийся Моргенштерн уехал на Мальдивы после премии Муз-ТВ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Мале, 11 июня. Известный рэпер Моргенштерн уехал на Мальдивы со своей возлюбленной после скандала на премии Муз-ТВ. Артист похвастался подписчикам, как наслаждается жизнью на отдыхе.

В последние несколько недель Моргенштерн постоянно был на слуху: то у него возникли проблемы со здоровьем, то он обвинил организаторов Муз-ТВ в нечестности при подсчете голосов. После скандальных историй звезда отправилась вместе со своей девушкой Диларой Зинатуллиной на райские острова, чтобы, видимо, поднабраться сил и расслабиться.

«Вот мы и приехали на Мальдивы! Да! Я это заслужил!» — сказал 23-летний исполнитель в Stories на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах знаменитость танцует со своей дамой сердца на палубе яхты, наслаждается природой на пляже и хвастается перед подписчиками своим отдыхом.

Моргенштерн – персона, постоянно попадающая в скандальные истории. Причем чаще всего рэпер рад этому, считая это хорошим пиаром. Его нередко осуждают интернет-пользователи за дерзкие выходы. В начале лета он получил штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своем творчестве.

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отдых мальдивы моргенштерн
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